神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

比佛利山莊住宅俯瞰圖，該莊園佔地6英畝。(房地產交易網站Realtor.com）

根據地產網站Robb Report報導，一名谷姓女士於過去18個月內購入三棟美國頂奢豪宅，其中兩棟位於南加州；買家也包括谷女士的丈夫：一位匿名的中國大陸超級富豪。

根據知情人士透露，這名谷女士是中國首富之一、中國最大的醫療器材製造商邁瑞醫療聯合創始人徐航的妻子谷芬。谷芬與購買過去18個月內出售的三棟美國最昂貴房產有直接關係，其中兩棟與好萊塢名人有關。

據報導，2022年10月，一位神秘買家以5500萬元買下了真人秀名人Dr. Terry和Heather Dubrow的新港灘（Newport Beach）海岸豪宅。四個月後，一位神秘買家又斥資 5500萬元買下了演員馬克華柏格 (Mark Wahlberg) 位於比佛利山 莊的奢華豪宅。

儘管當時沒有透露新主人的名字，但報導稱，Dubrow夫婦的住宅和馬克華柏格的房產都是由同一位買家收購的，這位買家是一位匿名的中國大陸億萬富翁。

該住宅由著名建築師和設計師聯合打造。(房地產交易網站Realtor.com） 徐航的妻子谷芬以5500萬元購入馬克華柏格的比佛利豪宅。(房地產交易網站Realtor.com）

雖然中國整體經濟放緩，但徐航和谷芬卻未停下尋找超豪華住宅的步伐。過去幾年的新冠疫情為邁瑞帶來了異常豐厚的利潤。據報導，2020年，由於全球範圍內對呼吸機的巨大需求，公司聯合創始人、新加坡首富李西廷的淨資產每月以驚人的10億元速度增長。至於徐航，根據「富比世 」（Forbes）數據，他的個人淨資產在過去幾年中也同樣激增，從2018年的18億元增至2021年的峰值195億元。彭博社The Bloomberg Billionaire Index指出，他目前的資產為121億元，徐航也因此成為深圳首富。「富比世」指出他是醫療保健行業全球第四富。

徐航夫婦於2022年購入的位於新港灘的「杜布羅城堡」(Dubrow Chateau) 是一棟2萬2000 平方呎的豪宅，該交易是當年橙縣年度最昂貴的房屋交易，也是橙縣歷史上第三高的交易。「杜布羅城堡」共有14間臥室、七間浴室和一個30呎高的拱形天花板入口，入口處裝有10層吊燈。內部有一個豪華的家庭健身房、一個24座位的電影院 、一個舖有120平方呎大理石的廚房，其中一個廚房道台上有一個六呎長的水槽，餐廳裡還有一面香檳牆。

而馬克華柏格位於比佛利山莊的住宅更是極盡奢華，這座定製莊園由著名建築師理查德·蘭德里(Richard Landry) 設計，並由著名設計師安妮特·英格利希(Annette English) 裝飾，擁有法式建築風格和令人印象深刻的三萬平方呎的居住空間。該莊園佔地六英畝，擁有一座巨大的主屋和幾座附屬建築，包括12間臥室和20間浴室。該房產掛牌價為7900萬元，而最後徐航夫婦購入價為5500萬元。該莊園擁有擁有兩層樓的圖書館、帶雙壁爐的客廳、帶兩個島台的美食廚房、帶鏡面牆的健身房、帶品酒室的酒窖、電影院以及樓上帶精緻定製的主臥室。