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退輔會高官訪洛 讚榮光會推動僑民國家認同

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
中華民國退除役官兵輔導委員會駐美參事倪邦臣將軍訪問洛杉磯，肯定洛杉磯僑社舉辦的多項愛國活動，鼓勵僑民繼續發揚愛國愛鄉的精神，為提升中華民國的國際地位而努力。（記者張庭瑜/攝影）
中華民國退除役官兵輔導委員會駐美參事倪邦臣將軍訪問洛杉磯，肯定洛杉磯僑社舉辦的多項愛國活動，鼓勵僑民繼續發揚愛國愛鄉的精神，為提升中華民國的國際地位而努力。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國退除役官兵輔導委員會駐美參事倪邦臣將軍4月20日訪問洛杉磯，受到洛杉磯榮光聯誼會午宴歡迎。倪邦臣此行旨在洛杉磯地區的中華民國退伍軍人團體報告其為二戰殉職將士設立紀念碑的進展，以及聽取洛杉磯榮光聯誼會關於2023年度支持僑社愛國活動的報告；他特別感謝參與愛國活動的各社團，鼓勵他們繼續在重要節日升起中華民國國旗，宣示對國家的忠誠與尊敬。

近兩年倪邦臣為52位在二戰期間派往美國德州（Texas）受訓並殉職的空軍官兵設立紀念碑的進展。這項紀念碑計畫將於今年9月3日在德州艾爾帕索（El Paso）的布利斯堡國家公墓（Fort Bliss National Cemetery）揭碑，此項目也得到全美榮光聯誼會的資金支持。

此外，倪邦臣也聽取洛杉磯榮光聯誼會關於2023年度參與及支持僑社愛國活動的詳細報告。沈露茜理事長提供的報告，包括各類圖片、影片等，記錄了過去一年的多項重要活動，如空軍大鵬聯誼會持續50年的雙十國慶升旗傳統、中國大專院校聯合校友會在蒙市「中美二戰紀念碑」的年度致敬活動，以及加州台灣同鄉聯誼會和主要大學校友會在巴恩斯公園及橙縣舉辦的盛大雙十國慶升旗典禮等。這些活動不僅加強了僑社對中華民國的認同感，也展示了海外華人社群在文化傳承與國際合作方面的努力。倪邦臣對這些成就表示讚賞，並鼓勵未來進一步舉辦活動，以增進僑社與祖國的連結。

在餐會中，倪邦臣特別感謝參與愛國活動的各社團，表示這些活動不僅增強了僑民對中華民國的向心力，也促進了更多的支援和參與。他鼓勵各社團繼續在國殤日及退伍人節等重要日子升起中華民國國旗，以示對國家的忠誠與尊敬。洛杉磯榮光聯誼會會長張開仁也期望未來活動，能進一步提升中華民國在國際上的能見度。

空軍聯誼會理事長王靖華也帶來了珍藏多年的、抗戰時代的菸卡。他表示，這些菸卡不僅是收藏品，也是中國抗戰歷史的一部分，反映了當時社會文化和軍事生活的一個側面。而這些菸卡的展示，可以更多了解該時期歷史，具有紀念抗戰英雄的意義，也為活動增添了文化與教育的層次。

受邀參加餐敘的僑團包括陸軍聯誼會、海軍聯誼會、空軍大鵬聯誼會、南加州復興崗聯誼會、中國大專院校聯合校友會、加州台灣同鄉聯誼會、台灣大學、成功大學及政治大學校友會、南加州黃埔親友會，以及中華旗隊等。

張開仁也期望未來舉辦的活動能進一步提升中華民國在國際社會的能見度。（記者張庭瑜/...
張開仁也期望未來舉辦的活動能進一步提升中華民國在國際社會的能見度。（記者張庭瑜/攝影）
王靖華所展出的菸卡擺放得非常整齊，吸引了許多參與者的目光。（記者張庭瑜/攝影）
王靖華所展出的菸卡擺放得非常整齊，吸引了許多參與者的目光。（記者張庭瑜/攝影）
在活動中，王靖華向參加者詳細介紹了他所收藏的菸卡的歷史環境背景。（記者張庭瑜/攝...
在活動中，王靖華向參加者詳細介紹了他所收藏的菸卡的歷史環境背景。（記者張庭瑜/攝影）
倪邦臣表示，他對洛杉磯僑社過去一年舉辦的多項愛國活動感到欣慰和讚賞，這些活動不僅...
倪邦臣表示，他對洛杉磯僑社過去一年舉辦的多項愛國活動感到欣慰和讚賞，這些活動不僅展現了海外華人對中華民國的認同和支持，也凝聚了僑社的向心力。（記者張庭瑜/攝影）

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