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北美台灣菁英職涯博覽會 南加台美青年求職問路

記者王若然／洛杉磯即時報導
「北美台灣菁英職涯博覽會」主辦單位和客座嘉賓大合影。（記者王若然／攝影）
「北美台灣菁英職涯博覽會」主辦單位和客座嘉賓大合影。（記者王若然／攝影）

第二屆「北美台灣菁英職涯博覽會」20日在洛杉磯華僑文教服務中心大禮堂舉辦，各界專家進行了三場貼合當下職場現狀的演講，幫助在美台灣青年尋獲更好的職場道路，有超過200人參加了活動。

該活動的主辦方包括台灣青年美國職涯發展協會、南加玉山科技協會、北美華人科技聯合會以及洛僑中心，三場精彩演講分別是「職業改變、轉換以及發展」，「美國vs台灣的工作文化」，「2024年職場狀況」，包括每場一名的主持人，共有十位業界精英為民眾帶來最新職場信息。

台灣青年美國職涯發展協會會長沈毅昌（Ken Shen）介紹，本屆職涯博覽會主要有三個目的，一是團結在美台灣職場人，大家相互交流壯大台灣社團；二是提供職業發展長期的建議，找到工作只是其中一個環節，職業發展是一個很長的道路，需要學習很多；三是當天有來自美國各地的職場經驗人士，希望大家可以拓展人脈，建立聯繫。此外，希望未來博覽會可以進一步擴大交流平台，推展至整個北美。

南加玉山科技協會會長湯京曄介紹，本屆博覽會的三場講座都非常貼合本地和當下職場的形式。觀眾也可以提尖銳的問題，客座嘉賓都是業界非常有經驗、有名氣的專家。他與聽眾一樣，期待能從中受益良多。

專程從北加州趕來的北美台灣科技年會主席謝凱婷介紹，在美國，各州各行業的台灣人都相對孤立，希望通過這樣的職業交流活動可以團結在美台灣人。她讚賞當天三場講座的切題性，特別是當下在矽谷裁員嚴重的情況下，大家亟需了解職場變化和發展趨勢。

洛杉磯華僑文教服務中心鄭心茹副主任說，有這麼多僑界青年動員起來舉辦盛會，有那麼多專家學者召集起來為年輕職場人提供指路明燈。「我希望這可以成為一個傳統，歡迎青年朋友多多來僑教中心舉辦這樣的活動。」

湯京曄簡單介紹了目前矽谷裁員狀況和發展趨勢。他說，「2024年不會比2023年好。」2023年有很多公司經歷了裁員潮，目前來看，2024年的狀況暫時不會得到改善。他說，科技行業本就是有起起伏伏，就業形勢也是循環往復。他建議在就業形勢不景氣時，可以利用這段時間充實自己，機會再次來臨時，才可以牢牢抓住。

現場有企業設置攤位，提供資訊。（記者王若然／攝影）
現場有企業設置攤位，提供資訊。（記者王若然／攝影）
陸續到場的觀眾。（記者王若然／攝影）
陸續到場的觀眾。（記者王若然／攝影）

裁員 就業 矽谷

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