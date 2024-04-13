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聖蓋博高中慶祝多元文化 連結社區家庭

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
佛朗明哥靈魂樂團以熱情洋溢的演出點燃現場氣氛，激昂的節奏和動人的旋律讓在場的民眾情不自禁地隨之起舞。（記者張庭瑜/攝影）
佛朗明哥靈魂樂團以熱情洋溢的演出點燃現場氣氛，激昂的節奏和動人的旋律讓在場的民眾情不自禁地隨之起舞。（記者張庭瑜/攝影）

亞裔生過半的阿罕布拉學區聖蓋博高中（San Gabriel HS）13日舉辦拉丁文化慶典「Barrio Block Party」，活動共分為街區派對和戲劇表演兩部分，吸引眾多學生、家長和當地居民熱情參與，不但成功展現拉丁文化的多元魅力，也凸顯了學校在推動社區藝術發展、努力建立學校、社區和家庭的緊密聯繫。

活動於中午12點在校園外拉開序幕，現場有佛朗明哥靈魂樂團、阿罕布拉高中(AHS) Folklorico舞者以及鮑伯貝克木偶劇院帶來一連串精彩的表演。LA Linea更特別設立Daniela's Salon提供免費理髮服務，並舉辦LinoCut版畫工作坊，讓民眾體驗拉丁藝術的魅力。會場還有各式墨西哥料理餐車攤位。下午2點，學校劇場隨即上演「In the Heights」戲劇表演，讓聖蓋博和羅斯密（Rosemead）地區的居民都能賞好戲。而劇場外，學生們也擺起攤位，販售自己創作的漫畫作品。

聖蓋博高中戲劇導演麥克尼（Kelsey McNeely）表示，此活動的目的是讓社區共同慶祝藝術，並向學生們展示支持。因此學校聯繫各方社區合作夥伴，提供多元化的活動和表演，包括免費髮型設計服務、佛朗明哥樂隊現場演奏以及木偶劇表演等。麥克尼首次籌劃如此大規模的社區活動。她認為，藉由這樣的慶典，可以與社區建立更緊密的聯繫。麥克尼利認為，聖蓋博高中的戲劇組，除了表演藝術，還要成為凝聚社區、激發藝術創作的核心。

學生們反應熱烈，除了在草坪上載歌載舞，更有學生拿著彩球在路邊向路人宣傳，讓整場活動不僅展現了拉丁文化的多元魅力，更體現了聖蓋博高中在推動社區藝術發展、建立緊密聯繫上的用心。

學生們自發性地手舉牌子，走上街頭向路人宣傳，邀請路過民眾共襄盛舉、一同感受拉丁文...
學生們自發性地手舉牌子，走上街頭向路人宣傳，邀請路過民眾共襄盛舉、一同感受拉丁文化的獨特魅力。（記者張庭瑜/攝影）
各式美味的墨西哥料理餐車吸引眾多民眾駐足停留，民眾們興致盎然地等待著品嚐道地的拉...
各式美味的墨西哥料理餐車吸引眾多民眾駐足停留，民眾們興致盎然地等待著品嚐道地的拉丁美食。（記者張庭瑜/攝影）
除了室內劇場的精彩演出之外，劇場外也熱鬧非凡，不僅有學生自發性擺設攤位，熱情地販...
除了室內劇場的精彩演出之外，劇場外也熱鬧非凡，不僅有學生自發性擺設攤位，熱情地販售自己創作的漫畫作品，展現年輕一代的創意和活力。（記者張庭瑜/攝影）
麥克尼表示，此次活動旨在讓社區共享拉丁藝術文化，並向學生展示支持。她認為該校戲劇...
麥克尼表示，此次活動旨在讓社區共享拉丁藝術文化，並向學生展示支持。她認為該校戲劇部門應成為連結社區、激發藝術創作的平台。（記者張庭瑜/攝影）
學生們自備野餐墊在校園外的草坪上載歌載舞，感受拉丁音樂的熱情律動。（記者張庭瑜/...
學生們自備野餐墊在校園外的草坪上載歌載舞，感受拉丁音樂的熱情律動。（記者張庭瑜/攝影）
現場特別設立Daniela's Salon攤位，由專業的理髮師現場為民眾提供免費...
現場特別設立Daniela's Salon攤位，由專業的理髮師現場為民眾提供免費的理髮服務，讓大家在欣賞拉丁文化藝術的同時，也能享受到貼心周到的美髮體驗。（記者張庭瑜/攝影）

聖蓋博 阿罕布拉 亞裔

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