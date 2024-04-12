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2017年挺川遊行毆打記者 橙縣男被釋放只需管束一年

編譯胡立宗／即時報導
2017年3月5日Tyler Laube（紅圈者）毆打記者。（聯邦檢察官辦公室提供）
2017年3月5日Tyler Laube（紅圈者）毆打記者。（聯邦檢察官辦公室提供）

洛杉磯縣27歲男子Tyler Laube於2017年的「挺川活動」（pro-Trump rally）中，於橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）毆打記者。雖然他承認犯下檢方求處六個月有期徒刑的指控，但法官只同意35天的監禁，且因羈押期間已經超過刑期，因此可以釋放，再接受一年的管束即可。

Tyler Laube曾被指控多項重罪，包括參與極右地下組織「Rise Above Movement」，以在挺川活動中攻擊反對者。檢方同時指控在事件發生前十天，Tyler Laube還接受過軍事訓練，最後在2017年3月25日的「Make America Great Again」活動中與他人一起毆打OC Weekly的文字記者、兩名攝影記者與一名實習生。

不過，辯護律師說，Tyler Laube已經比之前更為成熟，也在接受海洛因、酒精成癮的治療，也不再與極右人士接觸。他自己則說，他知道之前是年少輕狂，所以需要依歸、聽從教導，「但是現在我變了」。

聯邦地區法官康尼（Cormac J. Carney）最後裁定，Tyler Laube監禁35日，並管束一年，由於被告已經在監超過刑期，因此得以釋放。康尼在判決備忘錄中除了批評檢方是選擇性辦案，只逮右派，不管極右派的「反法西斯」（Antifa），還歷數Antifa的諸多惡行，最後強調「美國憲法與法律適用於所有人」，但當政府對付反對者時，「我們可以援引憲法、法律保護自己」。

康尼先前才剛因一個判決成為話題人物，當時他駁回白人至上者朗多（Robert Paul Rundo）的刑事指控。33歲的朗多被控創設前述組織「Rise Above Movement」，並與Tyler Laube一起被控圖謀暴力行動，不只是杭廷頓灘的，還有聖伯納汀諾與柏克萊等地的。朗多目前仍關在聯邦監獄，檢方則打算上訴。

白人至上 監獄 柏克萊

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