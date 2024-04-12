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南加州台灣生技協會舉辦活動 促進台美生技交流

洛杉磯訊
南加州台灣生技協會6日在聖地牙哥舉行Taiwan Biotech Mixer活動，促進台灣與美國生技產業人士的交流與合作，並宣布將與經濟部生物技術開發中心合作舉辦更多活動。（受訪者提供）
南加州台灣生技協會6日在聖地牙哥舉行Taiwan Biotech Mixer活動，促進台灣與美國生技產業人士的交流與合作，並宣布將與經濟部生物技術開發中心合作舉辦更多活動。（受訪者提供）

加州台灣生技協會6日在聖地牙哥（San Diego） Madam Bonnie's Historical Site舉辦Taiwan Biotech Mixer活動，吸引了近百名來自南加州及世界各地，包括台灣的生技專業人士和美國癌症研究協會（AACR）年會的貴賓參加。該活動促進業界交流與人脈拓展，參與者積極互動交流。

活動現場氣氛熱烈，與會者積極互動交流，分享彼此在生技領域的見解和經驗。本次活動也得到GeneTex, Inc.和GenScript USA Inc.的大力支持，為來自企業、學術界和業界的代表提供開放的交流平台，不僅擴大了參與者的社交圈，也進一步加強了台灣與美國在生技領域的合作。

南加州台灣生技協會會長周嗣堯博士表示，協會成員包括南加州各大學學生以及眾多專業人士，活動主要目的在於促進產學界之間的聯繫，並進一步強化在南加州生技產業的台灣人社群。周嗣堯強調，選擇在聖地牙哥舉辦這次活動，不僅是考慮癌症研究協會會議因素，更重要的是聖地牙哥在生技產業的發展中占有重要地位，聚集了許多行業精英與知名公司。

周嗣堯在活動上宣布，在今年6月2日的BIO International Convention期間，協會將與經濟部生物技術開發中心合作，在The Westin San Diego Gaslamp Quarter舉辦2024 Taiwan Biotech Forum和求職會。透過與政府攜手舉辦更多元化的活動，協會致力於為會員提供更優質的服務。感興趣的民眾可透過南加州台灣生技協會的Facebook和LinkedIn專頁獲取更多相關活動的詳細資訊。

加州 南加 聖地牙哥

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