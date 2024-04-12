聖蓋博市和台灣觀光署LA辦事處 簽意向書推元宵燈會

台灣觀光署和聖蓋博市簽署合作意向書儀式，市長吳程遠（右三）、林宜錚主任（右四）、副署長林信任（右五）手持意向書，象徵著雙方在旅遊合作及文化交流方面邁出新步伐。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 縣聖蓋博 市（San Gabriel）與台灣觀光 署洛杉磯辦事處（TTALA）11日在聖蓋博市政廳舉行簽署意向書（LOI）儀式，加強雙方在旅遊合作及共享文化遺產方面的夥伴關係；台灣觀光署洛杉磯辦事處將每年捐贈傳統燈籠給聖蓋博市元宵燈籠節，標誌雙方文化交流的重要里程碑及促進社區文化多樣性。

聖蓋博市長吳程遠表示，感謝台灣觀光署大力支持這次活動，把台灣燈會的元素帶到「洛杉磯發源地」聖蓋博，意義重大。去年擔任副市長時，吳程遠就將傳統的中國新年活動轉變為元宵節（Lantern Festival），其中燈籠是最重要元素。透過與台灣觀光署合作，台灣燈會的設計概念和美學將在聖蓋博展示，希望藉此把整個洛杉磯照亮。目前聖蓋博市約有63%的亞裔居民，來自台灣、中國大陸、馬來西亞、越南、柬埔寨等地。去年的元宵節活動受到各族裔關注，台灣觀光署提供約1200個紙燈籠供小朋友組裝，幫助他們認識燈籠和生肖文化。

儀式上，交通部觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚與吳程遠簽署意向書，加州眾議員方樹強派代表到場，共同見證這一歷史性時刻，並頒發表揚狀。