洛城占星師殺夫棄子 生前稱「世界末日」隨日食降臨

34歲的Danielle Johnson殺害丈夫、並將女兒推向高速公路。（KTLA5）

洛杉磯 最近發生一起可怕的謀殺-自殺案件，34歲女子殺害丈夫，並將兩名幼女推到高速公路上，導致其中一名嬰兒死亡，該女子最後撞樹自殺。更多調查顯示，嫌犯生前稱「世界末日將隨日食到來，殺害家人是保護他們的方式」。

兇嫌名叫Danielle Johnson，是一位小有名望的占星師，她在社群媒體 擁有10萬多名粉絲。兇案發生在8日，正是美國人為罕見日食瘋狂的這一天，案發幾天前，Johnson稱「即將到來的日食為精神戰爭縮影」，她發文表示，「世界末日就在這裡，現在是選擇的時候了」。

在家庭悲劇發生前的幾個小時，Johnson更是在社群媒體上發布最後警告，她對10萬4300名粉絲宣稱：大事即將來臨，不要看日食。沒過多長時間，她就開始對身邊的至親動手。

嫌犯行兇前發布最後警告，稱大事即將來臨，不要看日食。（KTLA5）

8日凌晨3時30分，Johnson先刺死躺在沙發上的丈夫，隨後帶著9歲和8個月大的女兒，開車衝出公寓大樓。凌晨4時30分，這位34歲的母親駕駛在405號公路上，她將抱著嬰兒的大女兒狠心推出車外，年幼的小女兒當場被撞身亡。半小時後，瘋狂的女子以時速100多哩，在麗浪多灘（Redondo Beach）太平洋海岸公路行駛，並自殺式的撞上一棵大樹。

根據KTLA報導，法醫精神病學家Carole Lieberman認為，製造連環兇殺案的Johnson，可能患有雙向情感障礙或產後抑鬱症，並且處於躁狂狀態，她生前或許看到一些神秘的東西或聽到聲音。「隨著日食越來越近，問題變得更加嚴重，她最終做出錯誤決定，做了危險的事」。Lieberman表示，嫌犯認為世界末日會隨日食到來，她想保護家人免受即將到來的恐怖影響，因此選擇殺害他們。

美聯社報導指出，負責調查此案的警局兇殺組組長Guy Golan，不認為日食是造成悲慘殺戮的因素。他說，不能將一起可怕謀殺案，歸因嫌犯預言世界末日即將到來。Golan表示，不少人同樣在網絡上發表對日食相關的擔憂、對世界末日的恐懼，但沒有人像這名嫌犯一樣，犯下謀殺-自殺罪。

不過，這名警探同時指出，嫌犯與被害丈夫沒有家暴 紀錄，先前也沒有跡象顯示有家庭衝突。警方尚未解釋嫌犯真正殺人動機，並強調案件調查仍在進行中。