南加河濱警方臥底行動打擊賣淫活動 逮捕16人

警方日前逮捕16名涉嫌性販運和性交易的嫌疑人。（Pexels）

4月4日，河濱縣派里斯市（Perris）警局的特別執法隊 (SET) 與河濱縣警局反人口販運小組 (RCAHT) 在派里斯市進行了一次代號「John」的打擊賣淫行動。該臥底行動旨在減少性販運活動、逮捕人口販運者，並為受害者提供幫助。這次行動共逮捕16人，其中14名男性因嫖娼罪被捕，1名女性因忽視兒童罪被捕，1名男性青少年因拉皮條和危害兒童罪被捕。

根據河濱縣警局發表的官方聲明，被逮捕的嫌犯分別是：43歲的Dario Marcado、21歲的Maximino Guzman Ramirez、38歲的Kenny Matchette、28歲的Raul Laurino Ruiz、27歲的Rikardo Alvarez、38歲的Carlo Carozzi、38歲的Alejandro Duran、33歲的Isaac Cueva Rojas、48歲的Miguel Magana、27歲的Hector Gonzalez Antonio、32歲的Davonte Taylor 、40歲的Antonio Avila Ponce、23歲的Eric Palacios、33歲的Ruben Ramirez Gonzalez、24歲的Carly Jane Corwin。被逮捕的1名女性後來被確定為性販運的潛在受害者，她隨後也獲得了相關幫助和支持。

河濱縣警局指出，賣淫不是「無受害者」犯罪，被性剝削的受害者往往經歷長期的性虐待，並有情緒和、或身體上的創傷史。國家失蹤和受虐兒童中心（National Center for Missing and Exploited Children）估計，六分之一瀕危離家出走者可能成為性販運的受害者。性販運受害者不僅經常遭受人販的虐待，包括精神和身體上的折磨，而且還經常遭受皮條客、性交易者的性侵犯和身體虐待。派里斯市警局與河濱縣警局將繼續致力打擊和瓦解河濱縣內的性販運團夥，並將努力識別、追蹤和逮捕那些試圖剝削弱勢群體的人。

若本人或認識的任何人是人口販運的受害者，可撥打國家人口販運資源中心熱線 (888) 373-7888 或聯絡當地執法機構。