波莫那學院支持巴勒斯坦示威 多名學生被捕
洛杉磯縣克萊蒙特（Claremont）警察局4月5日（週五）逮捕多名在波莫那學院（Pomona College）參與抗議活動的大學生。這次抗議活動是由「波莫那學院廢除種族隔離政策組織」（Pomona Divest Apartheid）所發起，目的是抗議校方移除一個支持巴勒斯坦的種族隔離牆藝術裝置。
該藝術裝置由八塊木板組成，上面繪有支持巴勒斯坦的口號和圖像，原本設置在校內的亞歷山大大廳（Alexander Hall）。數百名學生聚集在該地進行抗議，隨後防暴警察拘留了部分示威者。被拘留抗議者克拉西（Krasi）表示，儘管示威者只是平靜地坐在房間內，但警方仍以他們可以在其他地方和平抗議為由，逮捕了所有人。目前被拘留者的具體人數尚不清楚。在示威者被帶離校園後，抗議活動轉移至克萊蒙特警察總部，並持續了數小時。
波莫那學院則發表聲明中指出，學院雖支持言論自由和抗議權利，但這必須在其長期建立的克萊蒙特學院示威政策框架內進行。學院表示，不會容忍無法識別身份、拒絕出示身份證明的蒙面人士在校園內出現，也不會容忍對訪客的騷擾或對學院員工的種族歧視言論。聲明指出，任何參與這些違反行為的學生將立即被暫停學籍，並要求離開校園。截至目前，克萊蒙特警察局尚未對此事作出回應。
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