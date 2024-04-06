波莫那學院支持巴勒斯坦示威 多名學生被捕

多名波莫那學院學生因抗議校方移除支持巴勒斯坦藝術裝置而被警察逮捕，校方回應表示，支持言論自由但必須在校規框架內進行。（abc7電視台）

洛杉磯 縣克萊蒙特（Claremont）警察局4月5日（週五）逮捕多名在波莫那學院（Pomona College）參與抗議活動的大學生。這次抗議活動是由「波莫那學院廢除種族隔離政策組織」（Pomona Divest Apartheid）所發起，目的是抗議校方移除一個支持巴勒斯坦 的種族隔離牆藝術裝置。

該藝術裝置由八塊木板組成，上面繪有支持巴勒斯坦的口號和圖像，原本設置在校內的亞歷山大大廳（Alexander Hall）。數百名學生聚集在該地進行抗議，隨後防暴警察拘留了部分示威者。被拘留抗議者克拉西（Krasi）表示，儘管示威者只是平靜地坐在房間內，但警方仍以他們可以在其他地方和平抗議為由，逮捕了所有人。目前被拘留者的具體人數尚不清楚。在示威者被帶離校園後，抗議活動轉移至克萊蒙特警察總部，並持續了數小時。

波莫那學院則發表聲明中指出，學院雖支持言論自由和抗議權利，但這必須在其長期建立的克萊蒙特學院示威政策框架內進行。學院表示，不會容忍無法識別身份、拒絕出示身份證明的蒙面人士在校園內出現，也不會容忍對訪客的騷擾或對學院員工的種族歧視 言論。聲明指出，任何參與這些違反行為的學生將立即被暫停學籍，並要求離開校園。截至目前，克萊蒙特警察局尚未對此事作出回應。