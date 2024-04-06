我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

準備子女4年大學教育費 愈早愈好

波莫那學院支持巴勒斯坦示威 多名學生被捕

洛杉磯訊
多名波莫那學院學生因抗議校方移除支持巴勒斯坦藝術裝置而被警察逮捕，校方回應表示，支持言論自由但必須在校規框架內進行。（abc7電視台）
多名波莫那學院學生因抗議校方移除支持巴勒斯坦藝術裝置而被警察逮捕，校方回應表示，支持言論自由但必須在校規框架內進行。（abc7電視台）

洛杉磯縣克萊蒙特（Claremont）警察局4月5日（週五）逮捕多名在波莫那學院（Pomona College）參與抗議活動的大學生。這次抗議活動是由「波莫那學院廢除種族隔離政策組織」（Pomona Divest Apartheid）所發起，目的是抗議校方移除一個支持巴勒斯坦的種族隔離牆藝術裝置。

該藝術裝置由八塊木板組成，上面繪有支持巴勒斯坦的口號和圖像，原本設置在校內的亞歷山大大廳（Alexander Hall）。數百名學生聚集在該地進行抗議，隨後防暴警察拘留了部分示威者。被拘留抗議者克拉西（Krasi）表示，儘管示威者只是平靜地坐在房間內，但警方仍以他們可以在其他地方和平抗議為由，逮捕了所有人。目前被拘留者的具體人數尚不清楚。在示威者被帶離校園後，抗議活動轉移至克萊蒙特警察總部，並持續了數小時。

波莫那學院則發表聲明中指出，學院雖支持言論自由和抗議權利，但這必須在其長期建立的克萊蒙特學院示威政策框架內進行。學院表示，不會容忍無法識別身份、拒絕出示身份證明的蒙面人士在校園內出現，也不會容忍對訪客的騷擾或對學院員工的種族歧視言論。聲明指出，任何參與這些違反行為的學生將立即被暫停學籍，並要求離開校園。截至目前，克萊蒙特警察局尚未對此事作出回應。

巴勒斯坦 種族歧視 洛杉磯

上一則

直播╱最新大學招生趨勢 六位專家深度講解

下一則

買彩券 南加這些商店中獎機率高

延伸閱讀

戴兵：中國支持安理會盡快行動 讓巴勒斯坦成為聯合國正式會員國

戴兵：中國支持安理會盡快行動 讓巴勒斯坦成為聯合國正式會員國
華男開Uber到康普頓 2歹徒持槍劫車還傷人

華男開Uber到康普頓 2歹徒持槍劫車還傷人
華男開Uber突遭持槍打劫 只因在危險地區下車

華男開Uber突遭持槍打劫 只因在危險地區下車
外來者闖洛縣高中引暴力衝突 掏槍對準逃跑學生

外來者闖洛縣高中引暴力衝突 掏槍對準逃跑學生
洛杉磯縣羅蘭學區 弗勞瑞斯將任學區總監

洛杉磯縣羅蘭學區 弗勞瑞斯將任學區總監
漢字文化節 造紙、皮影戲吸睛

漢字文化節 造紙、皮影戲吸睛

熱門新聞

阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
吃霸王餐的顧客不少見，洛縣一家中餐館每月都會碰到三、四起。（Unsplash.com）

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

2024-03-31 02:20
丁毓麟表示，波音777和747兩款客機仍是世界上最安全的機型之一。（取自Unsplash）

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

2024-03-31 15:46
「遺產規畫」親子教育分享會現場。（記者趙健/攝影）

遺產規畫不僅關乎錢 別忘了傳承這些...

2024-03-31 20:08

JOE BIDEN and KAMALA HARRIS

2024-03-17 20:17

超人氣

更多 >
52歲朱茵秀出真面目 遭友出賣超驚人上圍身材

52歲朱茵秀出真面目 遭友出賣超驚人上圍身材
美東地震紐約震感強烈 市民嚇：世界末日前兆？

美東地震紐約震感強烈 市民嚇：世界末日前兆？
不是燒餅油條 「澱粉＋澱粉」最頂美食是它

不是燒餅油條 「澱粉＋澱粉」最頂美食是它
影╱美東岸罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

影╱美東岸罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝
「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能