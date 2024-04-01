國稅局：遠離「樂於助人」的騙子 避免身分被盜

國稅局發現，一些騙子們冒充「樂於助人」的第三方，主動提出幫助納稅人在IRS.gov上創建線上帳戶。（取自pexels）

今年報稅 截期進入最後兩周，國稅局 1日特別通過華文媒體提醒納稅人遠離以「幫助」設立線上帳戶爲名的騙局，避免經濟損失和身分被盜。

針對甚囂塵上的報稅詐騙案，國稅局提醒納稅人提防試圖兜售或以幫助設立IRS .gov線上帳戶爲名的騙子，這些犯罪者的目標是獲取納稅人的個人稅務和財務信息，以實施身分盜竊。線上帳戶是一個可以輕鬆存取個人稅務信息的工具，這些資訊對於身分竊賊來說也很有價值，他們利用這些資訊、以受害者的名義提交欺詐性稅表，以獲得大額退稅。

國稅局進一步解釋，國稅局的IRS.gov的線上帳戶可以幫助納稅人查看有關其稅務狀況等重要資訊，允許納稅人存取有關其稅務帳戶的資訊。賬戶主人可以登入並取得最新的付款記錄、當前餘額、查看特定國稅局通知的副本等。而詐騙者下手的目標就是進入這個有用且易於使用的工具謀取利益。

國稅局發現，騙子們冒充「樂於助人」的第三方，主動提出幫助納稅人在IRS.gov上創建線上帳戶。詐騙者故意讓開設帳戶看起來很複雜，讓當事人望而卻步，騙子進而提出給與幫助，要求納稅人提供個人信息，包括地址、社會安全號碼或個人報稅識別號碼 (ITIN) 以及帶照片的身份證件等。

國稅局特別提醒民眾警惕自稱來自國稅局和其它金融機構的沒有預期的聯絡。納稅人應避免透過電話、電子郵件或社群媒體分享敏感的個人數據，避免陷入這些騙局。

國稅局表示，納稅人應該透過IRS.gov自行創建線上帳戶，過程並不如想象中複雜。

國稅局同時鼓勵民眾舉報行騙分子，聯絡國稅局推廣發展中心：Internal Revenue Service Lead Development Center，Stop MS5040，24000 Avila Road，Laguna Niguel, California 92677-3405

Fax: 877-477-9135。