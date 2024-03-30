聖蓋博市議員丁言喻競選連任 馬世雲方樹強背書

加州財務長馬世雲（左）出席籌款會為丁言喻背書（記者子為/攝影）

聖蓋博 市市議員丁言喻（Tony Ding）宣布競選連任，3月21日在聖蓋博市舉辦競選籌款會，多位華裔民選官員和華人社團領袖到場助陣，加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）、加州眾議院議員方樹強等嘉賓出席為丁言喻背書。

丁言喻指出，四年前他首次參選市議員，得到各族裔選民的全力支持，因此有機會服務聖蓋博市議會。在過去四年間，他兌現了參選時的多項承諾，為聖蓋博市招商引資，修繕道路，市府財務透明化，且財務盈餘超過了設立的目標。為了建設更好的聖蓋博市，他希望競選連任，再做四年服務市民，繼續推動公共安全、財務透明、優化商業環境等市民關心的議題，竭盡全力為聖蓋博市服務。他希望各族裔選民們11月5日踴躍投票 ，助力他連任。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）到場支持丁言喻，她指出，有些人天生對公共服務有激情，丁言喻就是這樣的人，過去四年他為聖蓋博市做出很多貢獻。馬世雲呼籲市民投票支持丁言喻，並強調「每一票都至關重要」。

加州眾議院議員方樹強（Mike Fong）表示，丁言喻為聖蓋博市付出很多，包括支持小商家發展和增強公共安全，他希望丁言喻能成功連任，將其動人的微笑和服務精神繼續帶給聖蓋博市。