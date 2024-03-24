響應「地球1小時」LAX標誌性門戶塔熄燈

洛杉磯國際機場 (LAX) 23日暫時關閉其標誌性的門戶塔，以響應「地球一小時」（Earth Hour）活動。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 (LAX ) 23日暫時熄滅其標誌性的門戶塔，以響應「地球一小時」（Earth Hour）活動，該活動是一個全球性節能活動，提倡每年3月最後一個或倒數第二個星期六當地時間20:30到21:30節能關燈。

LAX的門戶塔位於Century大道 1.5里長的地方，環繞著LAX機場的入口，會在23日晚上20:30到21:30從綠色燈光變成熄滅模式。這些塔與洛杉磯其他城市建築和著名地標一起參與地球一小時活動，但公共安全所需的照明不會關閉，機場營運不會受到影響。

洛杉磯世界機場 (LAWA)執行長阿克曼(John Ackerman) 表示，地球一小時提醒人們，應對氣候變遷 要始於實際行動，從離開房間時簡單的關燈動作到採取措施以更可持續的方式經營企業和家庭。作為航空永續發展領域的領導者，LAWA 將繼續致力於在LAX和Van Nuys機場實現碳中和運營，以便社區能夠繁榮發展。

LAWA 在實現其「大膽走向零」永續發展行動計畫 (SAP) 中設定的目標不斷取得進展。 SAP可在LAWA 永續發展網站上找到，其中包括2045年實現的三個大膽目標，100% 再生能源、消除非飲用水用途的消耗及實現碳中和。

LAX與2021年相比，2022年客運量增加37%，機場營運量（定義為起飛和降落數量）增加10%。2022年LAWA擁有的公車車隊中有40%實現零排放，超過預定的20%的目標。首批用於通用航空飛機的無鉛航空燃油於2022年交付給VNY機場，補充了噴射機可持續航空燃料的供應，紐約和LAX也使用這種燃料。LAX參與「好旅行者」計劃，該計劃允許旅客為其航班購買碳排放補償。 在2022年，LAX旅客透過資助永續計畫減少排放，抵消111噸二氧化碳。

2023 年，LAWA 宣布LAX電動地面支援設備 (eGSE) 激勵計劃，該計劃旨在降低購買新型電動零排放 eGSE 的成本，以取代傳統燃料 GSE。該計劃鼓勵營運商加快更換傳統燃料GSE並減少排放。