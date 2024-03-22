中國粵劇名伶洛城演出 華裔官員頒表揚狀

羅斯密市市議員勞朱嘉儀（左七）為主辦方和粵劇名伶頒發表揚狀。（記者子為/攝影）

由寄意文藝主辦及基督教角聲醫療中心協辦的「梨園寄意慈善耀洛城」，將於3月22日在 Rosemead High School Auditorium 帶來一場高規格的粵劇表演。這場活動邀請了來自廣州的五位著名粵劇名伶：黎駿聲、歐凱明、陳韻紅、林家寶及崔玉梅，都是戲劇梅花獎的得主。該活動3月21日舉辦新聞發佈會，羅斯密（Rosemead）市市議員勞朱嘉儀（Polly Low）、聖蓋博 市市長吳程遠（John Wu）到場支持，加州 眾議院議員方樹強（Mike Fong）亦遠程送上表揚狀。

主辦方表示，演出目前已經受到熱烈歡迎，預計會吸引超過900名觀眾入座。在21日進行的歡迎晚宴暨記者會也有250位貴賓參加。在歡迎晚宴上，歌迷有幸能與眾名伶同台高歌一曲，希望這些活動能夠順利進行。這次表演的主要目的，除滿足洛杉磯 粵劇觀眾渴望欣賞專業演出的願望，另一重要目的是為服務華人社區的基督教角聲醫療中心的長者保健及家庭資源中心籌款。

羅斯密市市議員勞朱嘉儀在發言中表示，她很開心本次愛心滿滿的粵劇表演能在羅斯密舉辦，從頭到尾見證了主辦方出錢出力的幕後工作，很受感動。她還向遠自中國廣州來的粵劇名伶們表示感謝，讓洛杉磯地區的觀眾有機會看到全職業性的粵劇演出，她祝福22日晚的演出能圓滿舉辦。隨後為主辦單位和粵劇表演者們頒發表揚狀。

聖蓋博市市長吳程遠表示，他的爸爸就是忠實的粵劇戲迷，還在香港的時候常會去看戲，很感謝寄意文藝組織這樣的文藝表演。他還指出，角聲一直是聖蓋博市的重要合作夥伴，他對於本次活動一定不遺餘力支持。吳程遠隨後也送上表揚狀，這也是他第一次以市長身分頒發獎狀，意義非凡，希望演出圓滿成功。