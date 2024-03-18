南加爾灣女網紅 涉國會暴亂被捕

圖為被捕女網紅德露卡。（社媒官網）

根據18日公布的法庭文件，南加橙縣 24歲女網紅德露卡（Isabella Maria DeLuca），被控在2021年1月6日參與國會暴亂。她涉嫌闖入國會大廈，通過打破窗口偷走一張桌子；並與其他暴亂者一起，用該桌子作為對抗警方的武器。

德露卡15日在橙縣爾灣市被逮捕，被控罪名包括盜竊政府財產、扰乱秩序和進入限制區域等輕罪。

被告在社交媒體上擁有超過33萬3000名粉絲，她曾擔任國會實習生，並在國際戰略金融學院（The Gold Institute for International Strategy）擔任媒體公關。該學院網站顯示，德露卡曾擔任保守派青年組織「美國轉折點」（Turning Point USA）的大使。

國際戰略金融學院的一位發言人表示，已經獲悉消息，經過調查已決定終止與德露卡的關係。

此前，德露卡曾在紐約前聯邦眾議員 李修頓(Lee Zeldin)，以及亞利桑納州 聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)的辦公室實習，他們都是前總統川普的共和黨籍支持者。

據FBI特工的證詞，在2021年1月6日國會暴亂襲擊事件發生約兩周後，德露卡對調查人員撒謊，否認她在暴亂當天曾進入國會大廈。

目前已有超過1300人因與國會大廈襲擊有關的罪名遭起訴，其中超過800人獲刑，約三分之二的被告被判處監禁，刑期從數天至22年不等。