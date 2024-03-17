暴打、關小黑屋 南加華女被騙外州賣淫 還遭虐待

案發地點位於這家名叫Massage Therapy的按摩店。（谷歌地圖）

南加華人 女子經人介紹外州工作，卻被騙到一家按摩院強迫進行性服務。期間她遭非人待遇、老闆毒打，並囚禁在小黑屋不讓喝水，一舉一動都受監視。女子找到機會報警，終於得救，嫌犯華人老闆，目前面臨重罪指控。

當局未公布被害華女 身分，據稱她最初向洛杉磯一家機構支付100元仲介費，尋找不涉及性服務的按摩工作。該華女3月3日花費630元購買飛往明尼蘇達州 （Minnesota）的機票，並得到用工方承諾，將報銷機票費用。但她到達當地一家按摩院時，噩夢就開始降臨。

根據明尼蘇達州坎迪約希縣（Kandiyohi County）法庭文件顯示，55歲華人女老闆何英（Ying He，音譯），3月9日下午1時30分被警方逮捕，罪名涉在按摩院經營妓院、並暴力虐待員工。

案發時，警方接到按摩店一名女性員工尖叫的911報警電話，案發地點位於威爾馬（Willmar）南一街（First Street South）2400號，谷歌地圖顯示，這家按摩店名叫Massage Therapy。警方到達現場時，發現報警人正坐在地板上大聲哭泣，警官通過華人女子手機上的翻譯軟件與她進行溝通。

華女當時告訴警官，按摩店老闆何英攻擊她的頭部，她感到「頭暈、頭痛」，並稱老闆「對她非常惡劣」。從3月初來到明尼蘇達州後，華女就一直住在這家按摩店內，老闆將她鎖在一個沒有燈光的小黑屋裡，控制她的行動，包括吃飯和洗澡。在後來的詢問中，被害女子告訴警方，老闆要求她與顧客進行性行為，並命令她需要「做顧客想讓她做的任何事情」，如果她拒絕，老闆就會生氣、責罵，並且不允許她離開這家按摩店。

警方查看店內監控視頻，畫面顯示，一名穿著內褲的男性顧客，從一個按摩房間走到另一個房間，當時被害華女與老闆何英都在走廊上；何英突然跑到受害華女前，阻止她離開。男顧客聽到聲響走出房間查看，之後又回到房間，何英則跟著進入房間。起訴書稱，何英此後又回到受害華女身邊，並擊打她頭部兩次，監控畫面可以看到，華女在倒地前，拿出手機。

警方在按摩店逮捕嫌犯何英，執行搜索令時，調查人員找到多部手機和一些帳本，並在其中一個房間裡，發現兩個性玩具，警方同時在按摩店房間進行DNA取樣。受害華女告訴調查人員，何英曾威脅，如果她逃離按摩院，他們還會找到她。何英還表示，她的老闆在洛杉磯，是一名出庭律師。