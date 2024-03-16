我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞特蘭大槍案三周年 洛杉磯論壇反仇亞

黑幫「大王」被逮沒用…海地暴力猖獗背後 美國走私槍枝作祟

亞特蘭大槍案三周年 洛杉磯論壇反仇亞

記者張宏/洛杉磯即時報導
洛杉磯警察局助理局長周寶來（Blake Chow）鼓勵受害人報警。（記者張宏／攝影）
洛杉磯警察局助理局長周寶來（Blake Chow）鼓勵受害人報警。（記者張宏／攝影）

3月16日是亞特蘭大水療中心仇亞槍擊事件三周年，反仇恨亞裔犯罪聯盟(AHCC)、亞裔青少年中心 (AYC)和合作夥伴16日在羅斯密（Rosemead）社區中心舉辦研討會，希望促進各部門對話理解和採取可行步驟，打擊和防範社區中的仇亞犯罪活動。

（影音來源：記者張宏）

活動現場座無虛席，大家首先為亞特蘭大水療中心槍擊事件受害者及家屬默哀致敬。山景城學區教委吴孟臻（Cindy Wu）也是反亞裔仇恨犯罪聯盟聯合創始人，她表示，活動主題是「亞特蘭大與洛杉磯亞裔居民仇恨犯罪論壇」，由法律專家、權益倡導者和社區領袖組成的多元化小組，大家就如何有效解決仇恨犯罪和歧視問題提供見解，就如何防止此類悲劇進行有意義的討論。

她說，每個亞裔都可能是亞裔仇恨的受害人，她本人也曾遭遇過口頭的亞裔仇恨，有兩次別人對她喊「滾回中國去」。因此，需要團結政府組織和社區力量擴大受仇恨和歧視影響者的聲音，提供政策改革建議以更好保護弱勢群體。

去年5月17日在長堤市洛杉磯大都會捷運（Metro）遭遇仇恨毆打的53歲的亞裔女性也現身講述她的痛苦經歷，雖然時隔大半年，這位不具名的女性回想起當天經歷依然會情緒激動。她說，當時在捷運站，一名身著黃色上衣的白人女性莫名跳上地鐵對她大罵種族歧視語，她想避開時，黃衣白人女子卻開始朝她拳打腳踢。她當時倒在地上打電話報警，這段慘痛經歷讓她體會到仇亞行為的可怕，以及站出來發聲的重要性。

在2021年亞裔仇恨峰期，自發為不諳英語的亞裔民眾編定多國語言「如何舉報仇恨犯罪」(How to Report a Hate Crime)冊子的韓裔Esther Young Lim也出席活動，她說，自己在蒙市長大，父母也年近七十，也可能成為亞裔仇恨犯罪的受害人。為了不讓家人生活在擔憂和恐懼中，需要大家團結起來。她曾和洛杉磯市警局了解過，他們當時一年關於仇恨犯罪案件的報警只有七起，這說明太多的亞裔選擇了沉默。沒有數據和報警記錄，就無法獲得關注和幫助。為此她成立非營利組織，和政府部門合作，直接面對亞裔社區，和其建立信任關係後，他們才願意分享被歧視和仇恨的經歷。

洛杉磯警察局助理局長周寶來（Blake Chow）表示，警局就亞裔仇恨犯罪進行大量的宣導和培訓，他始終鼓勵亞裔遭遇亞裔仇恨犯罪時要積極報警，撥打911，發出自己的聲音至關重要。

前加州眾議員伍國慶（Mike Eng）主持活動，洛杉磯縣地方檢察官Paul Kim、司法部代表Isael Hermosillo和加州州立LA MPA 課程教授Paul Chang都從各自領域發表看法。

反仇恨亞裔犯罪聯盟(AHCC)、亞裔青少年中心 (AYC)和合作夥伴16日在羅斯...
反仇恨亞裔犯罪聯盟(AHCC)、亞裔青少年中心 (AYC)和合作夥伴16日在羅斯密（Rosemead）社區活動中心舉辦小組討論活動。（記者張宏／攝影）
去年5月17日在長堤市洛杉磯大都會捷運遭遇亞裔仇恨毆打的53歲的亞裔女子，現身講...
去年5月17日在長堤市洛杉磯大都會捷運遭遇亞裔仇恨毆打的53歲的亞裔女子，現身講述她的痛苦經歷。（記者張宏／攝影）
「亞特蘭大與洛杉磯亞裔居民仇恨犯罪研討會」16日在羅斯密（Rosemead）社區...
「亞特蘭大與洛杉磯亞裔居民仇恨犯罪研討會」16日在羅斯密（Rosemead）社區活動中心舉辦，現場座無虛席。（記者張宏／攝影）
「亞特蘭大與洛杉磯亞裔居民仇恨犯罪研討會」16日在羅斯密（Rosemead）社區...
「亞特蘭大與洛杉磯亞裔居民仇恨犯罪研討會」16日在羅斯密（Rosemead）社區活動中心舉辦。（記者張宏／攝影）

亞裔 仇恨犯罪 洛杉磯

上一則

LAX春假迎送百萬客 早出門定車位不誤機

延伸閱讀

護士長張黛莉 疫情4年創作百餘幅抽象畫 出版畫冊

護士長張黛莉 疫情4年創作百餘幅抽象畫 出版畫冊
上海朵雲軒徵集春季拍品 洛杉磯站22日起舉行

上海朵雲軒徵集春季拍品 洛杉磯站22日起舉行
美國華人女性法律史特展 洛杉磯州大圖書館開幕

美國華人女性法律史特展 洛杉磯州大圖書館開幕
洛杉磯億萬富翁之子 告俱樂部種族歧視

洛杉磯億萬富翁之子 告俱樂部種族歧視
華人美食亮相美西博覽會 台灣核桃糕大陸小籠包

華人美食亮相美西博覽會 台灣核桃糕大陸小籠包
洛杉磯兩所天主教學校面臨關閉 家長學生展開自救行動

洛杉磯兩所天主教學校面臨關閉 家長學生展開自救行動

熱門新聞

爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

2024-03-09 17:37
兩名竊賊在屋內將監控損壞。（ABC7）

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

2024-03-12 15:28
橙縣衛生局首席醫療官Regina Chinsio-Kwong分享兩年前確診乳癌的經歷。（記者蕭迪玉╱攝影）

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

2024-03-12 20:18
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20
被告Germarcus Lamar David被判一級謀殺罪。(FOX11)

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

2024-03-14 17:23
Bella性格溫順，外表招人喜愛，無論是抱是親握爪都來者不拒。（記者張宏／攝影）

影／華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次

2024-03-12 18:58

超人氣

更多 >
房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價
晚年幸福安逸「5大生肖」 生活富足身體好、也不連累兒女

晚年幸福安逸「5大生肖」 生活富足身體好、也不連累兒女
取消佣金6%影響：房價跌、佣金降、仲介不主導房價、百萬人恐失業

取消佣金6%影響：房價跌、佣金降、仲介不主導房價、百萬人恐失業
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天