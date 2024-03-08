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洛杉磯郵差拒將包裹送至非法佔用空屋遭嫌犯攻擊

洛杉磯訊
嘉甸那市一名郵差，因拒絕將包裹送達嫌犯非法占用的空屋遭到暴力襲擊。（abc7電視台）
嘉甸那市一名郵差，因拒絕將包裹送達嫌犯非法占用的空屋遭到暴力襲擊。（abc7電視台）

洛杉磯縣嘉甸那市（Gardena）日前發生一起襲擊郵差案件，遭襲的郵差詹寧斯（Bruce Jennings）在2月21日作業期間遭到攻擊，引起當地社區憤怒。目前受害者狀態良好，而該起攻擊案已提交至檢察署調查，嫌犯也將面臨重罪指控。

已在郵政局服務超過20年的詹寧斯（Bruce Jennings）在執行職務期間，因未能將包裹送達至指定地址，遭到嫌犯羅斯（John Ross）攻擊。詹寧斯表示，事發當時，嫌犯試圖強迫詹寧斯將包裹送至他非法佔用的空屋，並因未收到包裹而表現出極度沮喪。而此前該嫌犯已有多項使用致命武器進行襲擊和入室盜竊的犯罪記錄。

根據監控錄像捕捉的攻擊過程，當時嫌犯在與詹寧斯交談時做出攻擊手勢，當詹寧斯試圖逃離時，嫌犯卻立刻從背後對詹寧斯頭部發起攻擊，也造成現場郵件散落一地。

詹寧斯試圖自衛，但遭到嫌犯更加兇猛的攻擊。詹寧斯表示，雖然他曾多次與嫌犯周旋，但嫌犯卻威脅對他造成傷害，兩人也隨即發生纏鬥，嫌犯再次出拳將詹寧斯擊倒。攻擊發生後，嫌犯隨後因另一起入室盜竊案被捕，目前仍在拘留中，也讓社區居民感到安心。而詹寧斯所遭受的暴力行為也激起社區居民的強烈憤慨和同情，他們紛紛表示支持這位盡職盡責的郵遞員。

詹寧斯本人也對鄰居的支持表示感謝，表示自己身心狀態良好。目前，他仍在等待郵政局的進一步調查和回應，希望獲得正義。而該案件因攻擊聯邦職員屬於重罪，目前已被提交至檢察署，嫌犯也將面臨嚴重的法律後果。

郵政 洛杉磯

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