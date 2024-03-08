「金門」入圍奧斯卡紀錄短片 了解台灣歷史文化的窗口

簡德源（中）和江松長（右）表示，期待透過紀錄短片「金門」，能夠促進世界對台灣豐富文化和複雜歷史的理解和關注。（記者張庭瑜/攝影）

96屆奧斯卡獎 將於3月10日（週日）在洛杉磯舉行頒獎典禮，台灣影視界再度獲得國際矚目。自2001年李安導演的「臥虎藏龍」榮獲最佳外語片以來，時隔23年再度有台灣影片「金門」榮膺最佳紀錄短片提名。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院於3月8日（週五）特別為「金門」團隊舉辦記者見面會，該片透過個人視角探討金門島的日常與歷史，呈現台灣與中國間的複雜關係。導演表示，希望透過本片傳達人們的生活感受與情感體驗，而非僅聚焦地緣政治，也讓世界透過影像更加了解台灣。

台灣書院主任簡德源表示，文化部的「黑潮計畫」也是拓展台灣影視音產業國際市場的重要推手之一。而奧斯卡金像獎作為全球影視圈最重要的獎項之一，台灣電影睽違23年再次入圍 ，不僅獲得國際肯定，也展現台灣豐富的創作能量，他高度期待「金門」能獲獎。

由江松長導演的約19分鐘的紀錄短片「金門」，以第一人稱視角拍攝，講述位於台灣與中國之間的金門的特殊地位。影片透過遊客和當地居民的日常生活，以及江導演父親在金門服役的回憶，探討島上不安的和平，反思台灣、金門與中國之間的關係和矛盾情感。該片在「紐約時報」（New York Times）的Op-Docs平台播出後，觀看人次已突破32萬，引起國際觀眾的廣泛迴響和共鳴。

江松長表示，他希望透過「金門」將台灣的故事傳達給全世界，並希望這部作品能激發國際觀眾對台灣的好奇心，讓更多人解台灣。影片的核心不在於細講地緣政治，而是透過故事傳達在特定歷史背景下，普通人的生活感受和情感體驗。他希望「金門」能成為觀眾了解台灣多元文化和複雜歷史的窗口，引發更多對台灣的關注和討論。這次奧斯卡的提名，不僅是一次發聲的機會，也是對他多年來影片工作的肯定。

對於未來的創作方向，江松長也透露，他會繼續探索與台灣相關的故事，不僅限於政治或歷史題材，更重要的是人與人之間的情感聯繫和生活體驗。他希望能夠透過不同的視角和敘事方式，將更多台灣的故事呈現給全世界的觀眾。他認為，每一部作品都是一次新的旅程，一個對未知世界的探索，也是一種對自我和家鄉更深刻的理解和表達。