「金門」入圍奧斯卡紀錄短片 了解台灣歷史文化的窗口
96屆奧斯卡獎將於3月10日（週日）在洛杉磯舉行頒獎典禮，台灣影視界再度獲得國際矚目。自2001年李安導演的「臥虎藏龍」榮獲最佳外語片以來，時隔23年再度有台灣影片「金門」榮膺最佳紀錄短片提名。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院於3月8日（週五）特別為「金門」團隊舉辦記者見面會，該片透過個人視角探討金門島的日常與歷史，呈現台灣與中國間的複雜關係。導演表示，希望透過本片傳達人們的生活感受與情感體驗，而非僅聚焦地緣政治，也讓世界透過影像更加了解台灣。
台灣書院主任簡德源表示，文化部的「黑潮計畫」也是拓展台灣影視音產業國際市場的重要推手之一。而奧斯卡金像獎作為全球影視圈最重要的獎項之一，台灣電影睽違23年再次入圍，不僅獲得國際肯定，也展現台灣豐富的創作能量，他高度期待「金門」能獲獎。
由江松長導演的約19分鐘的紀錄短片「金門」，以第一人稱視角拍攝，講述位於台灣與中國之間的金門的特殊地位。影片透過遊客和當地居民的日常生活，以及江導演父親在金門服役的回憶，探討島上不安的和平，反思台灣、金門與中國之間的關係和矛盾情感。該片在「紐約時報」（New York Times）的Op-Docs平台播出後，觀看人次已突破32萬，引起國際觀眾的廣泛迴響和共鳴。
江松長表示，他希望透過「金門」將台灣的故事傳達給全世界，並希望這部作品能激發國際觀眾對台灣的好奇心，讓更多人解台灣。影片的核心不在於細講地緣政治，而是透過故事傳達在特定歷史背景下，普通人的生活感受和情感體驗。他希望「金門」能成為觀眾了解台灣多元文化和複雜歷史的窗口，引發更多對台灣的關注和討論。這次奧斯卡的提名，不僅是一次發聲的機會，也是對他多年來影片工作的肯定。
對於未來的創作方向，江松長也透露，他會繼續探索與台灣相關的故事，不僅限於政治或歷史題材，更重要的是人與人之間的情感聯繫和生活體驗。他希望能夠透過不同的視角和敘事方式，將更多台灣的故事呈現給全世界的觀眾。他認為，每一部作品都是一次新的旅程，一個對未知世界的探索，也是一種對自我和家鄉更深刻的理解和表達。
本次來賓有導演江松長、CNEX公司董事長蔣顯斌、執行長陳玲珍及製作團隊分享創作背景及入圍心得，以及邀請到2019年奧斯卡科學技術成就獎得主馬萬鈞博士和台灣首位擔任奧斯卡科學技術獎評審的吳采頤委員參與。
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