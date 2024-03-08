我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

向繁榮穩步前進或走向毀滅？ 拜川勾繪出不同的美國

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

「金門」入圍奧斯卡紀錄短片 了解台灣歷史文化的窗口

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
簡德源（中）和江松長（右）表示，期待透過紀錄短片「金門」，能夠促進世界對台灣豐富文化和複雜歷史的理解和關注。（記者張庭瑜/攝影）
簡德源（中）和江松長（右）表示，期待透過紀錄短片「金門」，能夠促進世界對台灣豐富文化和複雜歷史的理解和關注。（記者張庭瑜/攝影）

96屆奧斯卡獎將於3月10日（週日）在洛杉磯舉行頒獎典禮，台灣影視界再度獲得國際矚目。自2001年李安導演的「臥虎藏龍」榮獲最佳外語片以來，時隔23年再度有台灣影片「金門」榮膺最佳紀錄短片提名。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院於3月8日（週五）特別為「金門」團隊舉辦記者見面會，該片透過個人視角探討金門島的日常與歷史，呈現台灣與中國間的複雜關係。導演表示，希望透過本片傳達人們的生活感受與情感體驗，而非僅聚焦地緣政治，也讓世界透過影像更加了解台灣。

台灣書院主任簡德源表示，文化部的「黑潮計畫」也是拓展台灣影視音產業國際市場的重要推手之一。而奧斯卡金像獎作為全球影視圈最重要的獎項之一，台灣電影睽違23年再次入圍，不僅獲得國際肯定，也展現台灣豐富的創作能量，他高度期待「金門」能獲獎。

由江松長導演的約19分鐘的紀錄短片「金門」，以第一人稱視角拍攝，講述位於台灣與中國之間的金門的特殊地位。影片透過遊客和當地居民的日常生活，以及江導演父親在金門服役的回憶，探討島上不安的和平，反思台灣、金門與中國之間的關係和矛盾情感。該片在「紐約時報」（New York Times）的Op-Docs平台播出後，觀看人次已突破32萬，引起國際觀眾的廣泛迴響和共鳴。

江松長表示，他希望透過「金門」將台灣的故事傳達給全世界，並希望這部作品能激發國際觀眾對台灣的好奇心，讓更多人解台灣。影片的核心不在於細講地緣政治，而是透過故事傳達在特定歷史背景下，普通人的生活感受和情感體驗。他希望「金門」能成為觀眾了解台灣多元文化和複雜歷史的窗口，引發更多對台灣的關注和討論。這次奧斯卡的提名，不僅是一次發聲的機會，也是對他多年來影片工作的肯定。

對於未來的創作方向，江松長也透露，他會繼續探索與台灣相關的故事，不僅限於政治或歷史題材，更重要的是人與人之間的情感聯繫和生活體驗。他希望能夠透過不同的視角和敘事方式，將更多台灣的故事呈現給全世界的觀眾。他認為，每一部作品都是一次新的旅程，一個對未知世界的探索，也是一種對自我和家鄉更深刻的理解和表達。

本次來賓有導演江松長、CNEX公司董事長蔣顯斌、執行長陳玲珍及製作團隊分享創作背景及入圍心得，以及邀請到2019年奧斯卡科學技術成就獎得主馬萬鈞博士和台灣首位擔任奧斯卡科學技術獎評審的吳采頤委員參與。

紀錄短片「金門」榮獲第96屆奧斯卡提名，導演江松長與團隊透過此作探討金門的獨特地...
紀錄短片「金門」榮獲第96屆奧斯卡提名，導演江松長與團隊透過此作探討金門的獨特地位與台灣身份，也期望透過影像讓世界更深入了解台灣的故事與多元文化。（記者張庭瑜/攝影）

奧斯卡獎 入圍

上一則

巴沙迪那藝術夜 今晚博物館美術館免費開放

下一則

洛杉磯郵差拒將包裹送至嫌犯非法佔用空屋遭攻擊

延伸閱讀

慶奧斯卡頒獎禮 Shake Shack送三明治或漢堡

慶奧斯卡頒獎禮 Shake Shack送三明治或漢堡
台灣影片「金門」入圍敏感？陸港澳今年仍無轉播奧斯卡

台灣影片「金門」入圍敏感？陸港澳今年仍無轉播奧斯卡
台灣電影入圍奧斯卡又敏感？港澳中國今年仍無轉播頒獎

台灣電影入圍奧斯卡又敏感？港澳中國今年仍無轉播頒獎
影藝之都／本屆奧斯卡入圍女星逾三成 3年最高

影藝之都／本屆奧斯卡入圍女星逾三成 3年最高
陸船翻覆案 學者：情勢比裴洛西訪台嚴峻 金門人不緊張

陸船翻覆案 學者：情勢比裴洛西訪台嚴峻 金門人不緊張
影迷集氣送「金門」進奧斯卡 導演父母也出席

影迷集氣送「金門」進奧斯卡 導演父母也出席

熱門新聞

白人女子Denise Olin罵對方「滾回中國去」。（現場視頻）

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

2024-03-03 15:30
本案訴狀。（取自法院）

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

2024-03-04 14:42
中餐館女主人海倫以罵顧客出名。（截取抖音視頻）

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

2024-03-06 18:41
23歲的橙縣華裔男子胡蘇祺，目前失蹤已經48小時。圖右為他失蹤前所駕駛的摩托車。（Joe提供）

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

2024-03-05 15:36
陳女士通過好市多旅遊，為夏威夷之旅省下千元，圖為酒店景觀。(圖／陳女士提供)

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

2024-03-04 01:20
加州在GOBankingRate「富人愈富」榜單上占據主導地位。(取材自CA.gov網頁）

年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

2024-03-01 01:20

超人氣

更多 >
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
「海上鬥爭準備」習近平出席解放軍代表會議釋軍事信號

「海上鬥爭準備」習近平出席解放軍代表會議釋軍事信號