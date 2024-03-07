趙美心、劉雲平 初選獲高票位列第一
在3月5日激烈的國會眾議員初選中，「老牌」華裔民選官員趙美心（Judy Chu）以及劉雲平（Ted Liu），分別在國會第28區眾議員選舉和國會第36區眾議員選舉中獲得第一名高票，無懸念挺進11月決選。兩人都是尋求連任的候選人，並在選區內積攢多年人氣，有雄厚的群眾基礎。
截至6日下午，民主黨籍的趙美心獲得60.2%的支持率，獲得票數5萬2634張，位居第一。第二位的是共和黨的April Verlato，得票率35.6%，得票數為3萬1062。April Verlato目前是亞凱迪亞（Arcadia）市長，2016年當選該市市議員，開啟從政路，2020年她再次當選。她在亞凱迪亞長大，是成功的商人、律師和民選官員。
相比挑戰者April Verlato，趙美心的政治生涯要早很多。趙美心2009年在特別選舉中勝選，開始擔任聯邦眾議員至今，雖然選區經過幾次重劃，但都能戰勝對手。在國會眾議院任職多年的她經驗豐富，曾在多個國會委員會擔任要職。
國會第28選區包括巴沙迪那市在內的聖谷西部多個城市，該地區華人聚集，歷史上選民較傾向投給民主黨。
截至6日下午，國會第36區選舉中，民主黨籍劉雲平獲得64.6%的選票，第二名為共和黨籍候選人Melissa Toomim，得票率16.9%。第三名為共和黨籍Ariana Hakami，得票率16.0%。第一名和第二名候選人，將進入11月的選舉中一決勝負。
劉雲平在國會也積累多年的眾議員從政經驗。他2015年至2023年間，擔任加州國會第33區眾議員，2023年至今擔任第36區國會眾議員。該選區雖然華人選民不算多，2001年至今均為民主黨官員擔任國會眾議員，選民有相對穩定的民主黨傾向。
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