我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技股領頭下殺 道指重挫逾400點

超級星期二15州恐全輸 海理能堅持戰到最後一刻？

南加ATM提款機被盜 小偷用皮卡車直接拖走

橙縣訊
盜賊直接用皮卡車拖走ATM取款機。（KTLA 5）
盜賊直接用皮卡車拖走ATM取款機。（KTLA 5）

南加橙縣日前發生一起盜竊案，囂張盜賊闖進理髮店內，直接用皮卡車拖走ATM取款機，現場視頻記錄作案過程。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

4日（周一）凌晨，男嫌開著皮卡車闖入理髮店，偷走用螺栓固定的ATM取款機。4日凌晨3時44分，警方接到報警電話，案發地點位於Tustin大道一家名為Golden Touch Barbershop的理髮店。當警察到達現場時，他們發現竊賊留下一系列損壞痕跡，理髮店窗戶被打碎，碎玻璃滿地都是。

監控顯示，一名駕駛白色道奇皮卡車的司機停在商店前，先用撬棍打破理髮店玻璃。然後，小偷闖進理髮店內，在ATM取款機綁上繩子，繩子的另一端連接到皮卡車，ATM機用螺栓固定在地上，竊賊開著皮卡車多次拖拽，最終ATM拔地而起，竊賊抱起提款機開車逃離現場。

嫌犯身穿黑色、橘色連帽衫，戴著黑色口罩，多次試圖從店內拆下ATM機。

理髮店老闆Ulizez Suarez懷疑竊賊專門針對他的店面，估計此次損失超過1萬元，包括ATM機器內的5000元現金。Suarez表示，他已聯繫ATM公司，並被告知曾發生過類似案件，涉案的也有一輛白色皮卡車。理髮店暫時關閉，店主需要清理案發現場，確保椅子沒有碎玻璃或碎片。這家理髮店懸賞1000元，獎勵任何能幫助抓到竊賊的人。警方稱，涉案車輛車牌也是盜竊的。

竊賊直接抱起ATM提款機逃離現場。（KTLA5）
竊賊直接抱起ATM提款機逃離現場。（KTLA5）
被盜的現場留下的痕跡。（KTLA5）
被盜的現場留下的痕跡。（KTLA5）
繩子一端綁在ATM上，另一端連著卡車。（KTLA5）
繩子一端綁在ATM上，另一端連著卡車。（KTLA5）

口罩 道奇 南加

上一則

新入室盜竊手法 賊用WIFI干擾器 能讓監控、報警器失靈

下一則

南加ATM提款機被盜 小偷用皮卡車直接拖走

延伸閱讀

紐約布魯克林盜賊連2天在客戶使用ATM時盜錢

紐約布魯克林盜賊連2天在客戶使用ATM時盜錢
波羅園居民身分被盜用開手機 竊賊到被竊者家取手機

波羅園居民身分被盜用開手機 竊賊到被竊者家取手機
逮到賊卻被縱放 班森賀華人超市無奈

逮到賊卻被縱放 班森賀華人超市無奈
洛城鴛鴦大盜 假裝散步其實偷車

洛城鴛鴦大盜 假裝散步其實偷車
喜見加州將立法嚴懲零元購竊賊

喜見加州將立法嚴懲零元購竊賊
ATM取款先檢查 有盜卡裝置勿操作

ATM取款先檢查 有盜卡裝置勿操作

熱門新聞

21歲的大學生Juan Hernandez被殘忍殺害。（被害人家庭提供）

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

2024-02-28 15:38
白人女子Denise Olin罵對方「滾回中國去」。（現場視頻）

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

2024-03-03 15:30
本案訴狀。（取自法院）

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

2024-03-04 14:42
好市多旅遊真省錢，還有隱藏福利。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多旅遊超划算 華女夏威夷狂省千元

2024-02-28 21:20
加州在GOBankingRate「富人愈富」榜單上占據主導地位。(取材自CA.gov網頁）

年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

2024-03-01 01:20
陳女士通過好市多旅遊，為夏威夷之旅省下千元，圖為酒店景觀。(圖／陳女士提供)

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

2024-03-04 01:20

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查

德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
3/5節氣「驚蟄」驅霉運 吃3食物忌3件事 生活順利一整年

3/5節氣「驚蟄」驅霉運 吃3食物忌3件事 生活順利一整年
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠