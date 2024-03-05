南加ATM提款機被盜 小偷用皮卡車直接拖走
南加橙縣日前發生一起盜竊案，囂張盜賊闖進理髮店內，直接用皮卡車拖走ATM取款機，現場視頻記錄作案過程。
（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）
4日（周一）凌晨，男嫌開著皮卡車闖入理髮店，偷走用螺栓固定的ATM取款機。4日凌晨3時44分，警方接到報警電話，案發地點位於Tustin大道一家名為Golden Touch Barbershop的理髮店。當警察到達現場時，他們發現竊賊留下一系列損壞痕跡，理髮店窗戶被打碎，碎玻璃滿地都是。
監控顯示，一名駕駛白色道奇皮卡車的司機停在商店前，先用撬棍打破理髮店玻璃。然後，小偷闖進理髮店內，在ATM取款機綁上繩子，繩子的另一端連接到皮卡車，ATM機用螺栓固定在地上，竊賊開著皮卡車多次拖拽，最終ATM拔地而起，竊賊抱起提款機開車逃離現場。
嫌犯身穿黑色、橘色連帽衫，戴著黑色口罩，多次試圖從店內拆下ATM機。
理髮店老闆Ulizez Suarez懷疑竊賊專門針對他的店面，估計此次損失超過1萬元，包括ATM機器內的5000元現金。Suarez表示，他已聯繫ATM公司，並被告知曾發生過類似案件，涉案的也有一輛白色皮卡車。理髮店暫時關閉，店主需要清理案發現場，確保椅子沒有碎玻璃或碎片。這家理髮店懸賞1000元，獎勵任何能幫助抓到竊賊的人。警方稱，涉案車輛車牌也是盜竊的。
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