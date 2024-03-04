午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

本案訴狀。（取自法院）

一名華裔乘客日前提告美聯航（United Airlines），稱他受到空乘人員的種族歧視 和報復。因為午餐盒引發的糾紛，導致華男 被趕下飛機，並被暫時禁飛，該華男要求航空公司賠償10萬元。

據PYOK報導，64歲美籍華人苗玉波（Yubo Miao，音譯）是這起案件的原告，日前他提交的民事訴狀稱，2023年6月1日，他乘坐從芝加哥飛往聖地牙哥的UA2683航班時，受到空乘人員的辱罵和虛假身體接觸指控。

苗玉波是美聯航的常客，事發當天，他登機時攜帶兩個行李箱和一個午餐盒，並將這三件物品全部放在頭頂的行李櫃中。苗玉波指出，空乘人員當時就對他大喊大叫，要求他從頭頂行李櫃中取出午餐盒，放在座位底下。

苗玉波最初將午餐盒放在旁邊的空位上，並告訴空乘人員，等該座位乘客到達後，他會將午餐盒放到地上。苗玉波說，空乘人員威脅他，如果不馬上把午餐盒移到地上，就要通知機長。苗玉波在向美聯航提出的投訴中指出，雖然他立即遵守規定，將午餐盒挪到地上，但飛機上的一名主管仍命令他下飛機，並對苗玉波實行臨時禁飛令，因為有空乘人員指出，苗玉波動手打了她。

事後，苗玉波律師代表當事人提出，要求美聯航撤銷禁飛令並道歉，還要求10萬元的精神賠償金、以及律師費。

美聯航乘客事件審查委員會，對這起事件進行長達一個月的調查，最後得出結論，苗玉波確實與空乘人員有過「不必要的身體接觸」，但決定撤銷對他的禁飛令。雖然苗玉波被允許再次搭乘美聯航的航班，但他表示，因為這起事件，他不斷遭到報復，總是有航空公司的工作人員攔住他，問他是否會遵守聯邦法規。

因美聯航未能回應當事人的訴求，苗玉波上周向法院提告，要求航空公司和空乘人員賠償10萬元精神損失費，並保證在今後的飛行中，公平對待他。苗玉波認為他被針對，因為空乘人員允許一名攜帶類似行李的白人乘客留在機上，並將其行李放在機艙內。

訴狀中稱，美聯航因為苗玉波的種族和原國籍歧視他，因為其他非亞裔 乘客儘管有類似行李，卻沒有類似遭遇，也沒有被趕下飛機，這種行為讓人憤慨，只給予補償性賠償是不夠的，應該判處懲罰性賠償金，以懲罰美聯航的不當行為。