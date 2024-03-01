北美高校聯合會年會 架設校友溝通橋樑

北美高校聯合會日前舉辦第一屆年會，來自北美九個地區的分會會長和校友們匯集洛杉磯，學界僑界政界約500名嘉賓歡聚一堂。（記者張宏／攝影）

北美高校聯合會日前在聖蓋博（San Gabriel）舉辦第一屆年會，來自北美九個地區的分會會長和校友們匯集洛杉磯 ，學界僑界政界約500名嘉賓歡聚一堂，凸顯華裔知識分子傳幫帶的榜樣力量。

聯合會會長陳崢表示，北美高校聯合會成立於去年的元旦，是由中國高校畢業校友個人、校友會、學社和文教衛體專業委員會各類校友愛好俱樂部等組成的非盈利機構。現在有包括南北加州 、休士敦、華盛頓等北美13個州和地區的高校畢業校友們，首屆年會來自休士頓分會會長謝忠，紐約會會長張劍萍，明尼蘇達分會會長鄧晴等九個分會會長專程來洛杉磯參與盛會，展現全美各地校友們的團結。

她說，目前聯合會已設立16個愛好俱樂部和三個行業委員會，希望能架設起北美高校校友之間的溝通橋樑、互幫互助、信息互通、共謀發展。未來聯合會會繼續幫助校友們在就業技能、創業拓展、置業安家、聯誼互幫、困難救助等方面的需要。

現場匯集學界僑界政界代表，國會眾議員 趙美心、中國駐洛杉磯總領事館教育領事王群、加州第49區眾議員方樹強、前加州眾議員伍國慶、洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）、前美國教育部助理副部長張曼君、數學才子張益唐教授等人。北美高校聯合會還授予南加僑領張素久和南加州華人華僑聯合總會會長蔡成華榮譽顧問的稱號。