我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

紐約皇后區74名無證客擠地下室 輪流睡覺僅兩廁

南加非裔少年遭圍攻暴打 只因這一舉動

洛杉磯訊
一名16歲的非裔男孩在南加的多克韋勒海灘遭遇殘酷襲擊，家人認為是仇恨犯罪。(KTLA)
一名16歲的非裔男孩在南加的多克韋勒海灘遭遇殘酷襲擊，家人認為是仇恨犯罪。(KTLA)

近日，一名16歲的非裔男孩在南加的多克韋勒海灘遭遇殘酷襲擊，目前正在康復中，他遭到了拳打腳踢和刺傷，隨後這群嫌疑人還搶劫了他，並將暴力過程錄影下來傳播。

（影片素材源自：社媒平臺X、KTLA，記者子為後製）

受害者的母親在接受KTLA採訪時表示，她的兒子多次遭受五到七名青少年的毆打和踐踏，襲擊的影片讓人感到心碎。她說，剛趕到醫院時，醫生表示不確定她兒子是否能存活，讓她悲痛不已。

幸運的是，這名來自霍桑市（Hawthorne）的男孩在重症監護室度過幾天後存活了下來。男孩的母親指出，「他的肺部被刺穿，還有腦震盪。醫生不得不將一根管子穿過他的胸部，以吸出所有的血液。」

男孩的母親指出，案發前她的兒子去多克韋勒海灘海灘見朋友，參加一場在社群媒體上宣傳的派對。她說，兒子當時正在幫助一個女生，讓她從地上站起來，然後一個青少年讓兒子停下來，但兒子仍想幫助該女生，接著嫌疑人詢問兒子是否想打架，兒子拒絕了，但幾個青少年開始圍攻襲擊他。

男孩的母親表示，幾名青少年先是對她兒子拳打腳踢，隨後向兒子刺了三刀，同時高喊種族主義和恐同誹謗，男孩母親認為這是仇恨犯罪。更糟的是，男孩母親說兒子被襲擊的影片在霍桑的高中和附近社區流傳，影響非常不好，而嫌疑人可能就讀於這些社區中的學校。

根據影片中的攻擊者對幫派的提及，男孩母親還認為這次襲擊可能是幫派發動的。她表示，希望儘快搬離該地區，以保護兒子，她說兒子的身體和精神恢復還有很長的路要走。

「我仍然不知所措，因為我知道有人對他做了這樣的事，而且他們仍然可以在那裡尋找他」。

洛杉磯市警察局（LAPD）的官員表示，他們已經獲悉這段視頻的存在，並且正在對這起襲擊事件進行調查。

社群媒體 種族主義 南加

上一則

進口違禁品中國鰻魚 洛杉磯華男獲刑15月

延伸閱讀

零售犯罪猖狂 商店自助結帳櫃枱漸減

零售犯罪猖狂 商店自助結帳櫃枱漸減
去年與警佐發生衝突 新州1警局長停職至今

去年與警佐發生衝突 新州1警局長停職至今
洛縣最窮城市 華人聚居區上榜 艾爾蒙地僅優於康普頓

洛縣最窮城市 華人聚居區上榜 艾爾蒙地僅優於康普頓
餵食起衝突 南加男子被13條家狗咬死

餵食起衝突 南加男子被13條家狗咬死
適合有小孩的家庭 全球最寧靜海灘在美國

適合有小孩的家庭 全球最寧靜海灘在美國
南加內陸聯合執法 拘捕32幫派嫌犯

南加內陸聯合執法 拘捕32幫派嫌犯

熱門新聞

正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（Jeff Bryant抖音）

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2024-02-25 18:26
多名華人2月17日在丁胖子廣場打架鬥毆。（截取目擊者視頻）

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

2024-02-26 18:56
一名嫌犯在Target出口將追趕女子推倒在地。（Palmdale Sheriff's Station）

揚言開槍殺子 3賊Target搶劫一母 逃跑怒推追趕者

2024-02-21 18:58

超人氣

更多 >
為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆
秦剛「辭去」全國人大代表職務 共11名人大代表資格終止

秦剛「辭去」全國人大代表職務 共11名人大代表資格終止
辛蒂亞拚了 「沙丘2」紐約首映沒穿內褲走上紅毯

辛蒂亞拚了 「沙丘2」紐約首映沒穿內褲走上紅毯
中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁