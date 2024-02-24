南加柑縣台灣同鄉會喜迎祥龍新春

柑縣台灣同鄉會「2024年新春餐會」，會長傅錦郎(一排右七) 、經文處長紀欽耀(一排右六) 及副處長張正育(一排左四) 、橙僑中心主任蕭蓓如(一排左三)與出席嘉賓、鄉親相見歡。(橙僑中心)

柑縣台灣同鄉會2月21日於托斯汀市(City of Tustin)熱鬧舉行「2024年新春餐會」。當天駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長紀欽耀及副處長張正育、橙縣 華僑文教服務中心主任蕭蓓如均應邀共襄盛會，與近百位台灣鄉親歡欣共迎萬事興「龍」的新春。

經文處紀欽耀處長開場致詞，特別感謝橙縣鄉親力挺台灣故鄉，無論聲援台灣參與世界衛生大會(WHA)及聯合國(UN)，還是走進主流社區參加三歡市燕子日遊行，都活力四射的展現台灣精神及民主價值，讓僑民外交成功達陣，讓美國主流人士看見更好且熱切願意成為全球夥伴的台灣。

負責籌辦這次新春餐會的柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎表示，該會今年會務發展主題為「健康、快樂年」，希望在鄉親事業有成、財富自由之後，都能在同鄉會一次次活動與聚會中，凝聚大家對故鄉的熱情，找到同鄉之間的情感連結與支持。今年新春伊始的餐會，感謝洛杉磯經文處長官、橙縣華僑文教服務中心主任及橙縣各社團僑界領袖蒞臨指導同樂，相約明年新春餐會再相聚。

當天橙僑中心主蕭蓓如主任除向出席鄉親祝賀新年，特別致贈鄉親總統府春聯及福袋，讓收到的鄉親頗為驚喜。同時蕭蓓如也為在場鄉親介紹僑務委員會的i僑卡，希望鄉親能廣為推介給親友，鄉親返台智慧型的i僑卡在手，購物、旅遊、健檢都能享有各項優惠。

僑務諮詢委員呂耀勳、許正雄、林翠雲及黃河芬、僑務顧問康秋霞、張欣珠及沈柏文、僑務促進委員張慧玲、柑縣台灣人醫師及牙醫師公會前會長郭素容、台美公民協會會長蘇國雄、橙縣華人 獅子會會長洪陳鋒及前會長吳素英與黃淑芳、 世華工商婦女企管協會橙縣分會創會會長張淑華及財務長楊怡文均為當晚座上賓，大家在美味佳餚的餐敘、男女美聲的表演及驚喜連連的摸彩之中，不僅歡慶新春，更為2024新年開啟能量與信心滿滿的新扉頁。