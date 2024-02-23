洛杉磯華埠金龍遊行 華人迎新年壓軸大戲

洛杉磯華埠金龍起舞迎新年。（洛杉磯中華總商會提供）

第125屆洛杉磯華埠 金龍大遊行，今年以前所未有的多元化和近年罕見的規模，為南加華人社區龍年迎新畫上完美句號。

由洛杉磯中華總商會主辦的洛杉磯華埠金龍大遊行，是洛杉磯華埠持續一個多世紀的慶祝新春傳統標誌性活動，今年更吸引來自洛杉磯和南加州 各地各族裔、不同社區、學區以及聯邦、加州、洛杉磯縣以及地方民選官員和警政執法人員的熱烈參與。洛杉磯縣警察局局長Robert Luna、剛上任的洛杉磯市警察局首位亞裔局長Dominic Choi以及首位華裔副局長周寶來（Blake Chow）均應邀參加大遊行，與華洋民眾共慶農曆春節。由洛杉磯市警察局21個分局亞裔警員組成的百警方陣，也加入遊行隊伍，使得本次華埠金龍大遊行龍馬精神，虎虎生威，陣勢更勝往年。

洛杉磯中華總商會現任主席莊佩源和會長陳嘉汶表示，今年共有來自南加州各地220支方陣和花車參加本次金龍大遊行，他們來自南加州不同族裔社區和學區，包括不同族裔的社團和表演團，是近年規模最大也是疫情以來規模最大的金龍大遊行，當天的觀眾沿街座無虛席，現場估計有10萬人左右。

當天三個半小時的遊行活動以洛杉磯市警察摩托車隊和仙樂舞龍舞獅團開場，中國歷史學會的隊伍舉著美國國旗走上舞台，隨後是社區方陣、學生舞隊、旗隊、拉丁社區的馬隊、蘇格蘭社區風笛隊伍等一一亮相，體現了龍年的力量、智慧、繁榮和好運，以及多元化的洛杉磯精神。

莊佩源表示，本次金龍大遊行邀請到華美協進社主席靳羽西女士擔任大巡遊大禮官。作為成功的女商人、企業家、時尚偶像、暢銷書作家，靳羽西的出現給現場許多熟悉她的民眾帶來驚喜，歡呼不斷。

國會眾議員趙美心、謝安達，加州眾議員方樹強，洛杉磯縣政委員蘇麗絲，洛杉磯縣估值官Jeffrey Prang，洛縣檢察官John McKinney，洛縣財長Kenneth Mejia，洛杉磯消防局委員Jimmy Hara和Jimmie WoodsGray，以及鑽石吧市長劉栩林和亞凱迪亞市議員王艾琳等也應邀參加大游行，2024年洛杉磯華埠小姐和美國亞洲小姐也在花車上向民眾送上新年的祝福。