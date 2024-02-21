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洛縣階進慈善基金會24日發放生活物資

記者邵敏／洛杉磯縣報道
分發物資數量有限，先到先得，每個家庭限取一份。此為資料照片。（主辦方提供）
分發物資數量有限，先到先得，每個家庭限取一份。此為資料照片。（主辦方提供）

物價飛漲，不少家庭面臨食物短缺問題，社區慈善團體將於2月24日（周六），在華人聚居城市羅斯密（Rosemead）分發免費食物，幫助民眾緩解生活壓力，有需要的家庭可在當天前往領取實用的生活物資。

此項活動由階進慈善基金會（Wealth By Health Foundation）舉辦，免費物資分發活動從24日上午10時開始，主辦方提醒民眾，不要在9時30分之前排隊，此次活動不提供得來速（drive through）服務。分發的物資數量有限，先到先得，每個家庭限取一份，必須家庭成員親自到場才能領取。

階進慈善基金會表示，此次食物發放活動是和法印寺一起合作舉辦，物資領取地點位於法印寺內，具體地址是3027 Del Mar Ave, Rosemead, CA 91770。如果民眾或身邊的朋友家庭有需要，不要錯過這個機會。更多詳情可致電888-996-9985，或登陸基金會網頁獲取信息，網址是www.wealthbyhealth.org/upcoming-events。

階進慈善基金會成立於2016年，希望通過提供社會資源，改善弱勢族群的健康和福祉，幫助個人、家庭獲得更高的生活品質。

階進慈善基金會24日提供免費食物分發。（主辦方提供）
階進慈善基金會24日提供免費食物分發。（主辦方提供）

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