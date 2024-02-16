安大略機場1月國際客創新高 南加客同比增10%

安大略機場旅客運量持續增長。（ONT提供）

機場官員2 月15 日宣布，安大略國際機場 (ONT) 今年1月份接待了近47 萬名旅客，其中包括創紀錄的4萬5012 名國際旅客。

2024年一月單月的國際旅客數量創歷史新高，超過了去年7月創下的43,551 人次紀錄，比2023 年1月增加了近90%。中華航空是這一增長的重要貢獻者，該公司的熱門安大略至台灣台北航綫的乘客人數在1月大升至13萬8348 位，比 2023 年一月的記錄增加了 89%。

今年1月的總客運量為46萬9589人次，較去年同月增長9.5%，其中美國境內旅客42萬4577人次。國內數據較

去年同期增長4.8%。

安大略國際機場管理局(Ontario International Airport Authority，OIAA) 執行主任Atif Elkadi 表示：「新年伊始

，與去年年底一樣，客流量保持強勁增長。」2024年1 月份客流量标志着安大略國際机场的旅客人數連續第

35个月不停增长。我們對創紀錄的國際旅客數目感到特別自豪，因為我們的使命是成為南加州 居民和遊客的

首選國際門戶。」

Elkadi 指出，內陸帝國 (Inland Empire) 的強勁就業 增長是安大略國際機場旅客穩定增長的因素，該增長持

續超過同區的其它機場。根據橙縣紀事報，內陸帝國在 2019 年至 2023 年間增加了 12萬8400 個就業崗位，

使其成為加州就業機會最多的地區。

同時，根據最近的美國人口普查 數據，ONT 地區的人口增長使內陸帝國成為全美國386 個大都市統計區中

排名第 12 位，領先於舊金山，僅次於排名第 11 的波士頓。