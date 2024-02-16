我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

實現五子登科的「美國夢」 要花340萬元

安大略機場1月國際客創新高 南加客同比增10%

洛杉磯訊
安大略機場旅客運量持續增長。（ONT提供）
安大略機場旅客運量持續增長。（ONT提供）

機場官員2 月15 日宣布，安大略國際機場 (ONT) 今年1月份接待了近47 萬名旅客，其中包括創紀錄的4萬5012 名國際旅客。

2024年一月單月的國際旅客數量創歷史新高，超過了去年7月創下的43,551 人次紀錄，比2023 年1月增加了近90%。中華航空是這一增長的重要貢獻者，該公司的熱門安大略至台灣台北航綫的乘客人數在1月大升至13萬8348 位，比 2023 年一月的記錄增加了 89%。

今年1月的總客運量為46萬9589人次，較去年同月增長9.5%，其中美國境內旅客42萬4577人次。國內數據較

去年同期增長4.8%。

安大略國際機場管理局(Ontario International Airport Authority，OIAA) 執行主任Atif Elkadi 表示：「新年伊始

，與去年年底一樣，客流量保持強勁增長。」2024年1 月份客流量标志着安大略國際机场的旅客人數連續第

35个月不停增长。我們對創紀錄的國際旅客數目感到特別自豪，因為我們的使命是成為南加州居民和遊客的

首選國際門戶。」

Elkadi 指出，內陸帝國 (Inland Empire) 的強勁就業增長是安大略國際機場旅客穩定增長的因素，該增長持

續超過同區的其它機場。根據橙縣紀事報，內陸帝國在 2019 年至 2023 年間增加了 12萬8400 個就業崗位，

使其成為加州就業機會最多的地區。

同時，根據最近的美國人口普查數據，ONT 地區的人口增長使內陸帝國成為全美國386 個大都市統計區中

排名第 12 位，領先於舊金山，僅次於排名第 11 的波士頓。

就業 加州 人口普查

上一則

洛杉磯亞裔餐廳強制收15%小費 華人反應不一

下一則

南加聖伯納汀諾縣15日午夜3.8級地震

延伸閱讀

南加高中生密謀襲校園 家藏千發子彈遭逮

南加高中生密謀襲校園 家藏千發子彈遭逮
南加高中生密謀血洗校園 家藏十幾把槍千發子彈

南加高中生密謀血洗校園 家藏十幾把槍千發子彈
安大略華男遇未成年仙人跳 遭勒索2萬元

安大略華男遇未成年仙人跳 遭勒索2萬元
安大略華男遇未成年仙人跳 遭勒索2萬元

安大略華男遇未成年仙人跳 遭勒索2萬元
華人房仲：安大略牧場地點優異 升值潛力大

華人房仲：安大略牧場地點優異 升值潛力大
華人房仲：安大略牧場地點優異 升值潛力大

華人房仲：安大略牧場地點優異 升值潛力大

熱門新聞

失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

2024-02-11 21:28
帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10

洛城新語／AI硬體三巨擘 均來自台灣

2024-02-08 01:16
女孩最後被發現的地方，位於雪山瀑布間的懸崖峭壁上。（家人、朋友提供）

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

2024-02-12 19:11
莉莉回到上海，看到熟悉的擁擠人群，困惑究竟何處是家。（記者邵敏／攝影）

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

2024-02-10 15:06
遠揚熱愛文學和藝術，儘管生活艱辛，仍不忘尋找生活中的美感。（圖：受訪人提供）

中國學霸「黑」在美國12年 工卡申請6次遭拒

2024-02-13 21:02

超人氣

更多 >
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
刮刮樂中獎有秘訣？她實測「2尾數」今年特別旺

刮刮樂中獎有秘訣？她實測「2尾數」今年特別旺
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州