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洛杉磯友人憶趙安吉：親和熱情漂亮

記者楊青/洛杉磯即時報導
趙安吉（右）和先生Jim Breyer（中）及張曼君（左）2016年在哈佛大學趙朱木蘭中心落成典禮上。（張曼君提供）
趙安吉（右）和先生Jim Breyer（中）及張曼君（左）2016年在哈佛大學趙朱木蘭中心落成典禮上。（張曼君提供）

前聯邦蘭工部長趙小蘭的小妹、福茂集團董事長兼執行長趙安吉（Angela Chao）近日因車禍去世，趙家的洛城友人聞訊深感震驚、心痛與惋惜。

前聯邦教育部助理副部長張曼君表示，她永遠記得趙安吉的年輕、開朗、隨和和親和力，作為趙家最小的女兒，趙安吉不僅是福茂集團近年的頂梁柱，也是趙小蘭常常挂在嘴邊的「最聰明能幹」的小妹。

張曼君表示，她是在2016年趙家捐助哈佛大學4000萬元並建設哈佛大學趙朱木蘭中心的落成典禮上見到趙安吉，「她熱情、開朗、大方，隨和，人很漂亮，很有親和力」，張曼君表示，如果說趙小蘭作為政府內閣成員的身分對其家族企業的宣傳受到受限，趙安吉堪稱是趙家和福茂集團的形象代言。

趙安吉2018年從父親手中接管福茂集團。福茂集團發出的通告表示，趙安吉是一位令人敬畏的高管和航運業領導者，也是一位自豪和慈愛的女兒、姊妹、阿姨、妻子和母親。

趙安吉的父親趙錫成在一份家庭聲明中，懷著沉重的心情和深深的悲哀宣佈了女兒的去世。他說，從未想象過這麼年輕的時候就失去了她，我們全家都悲痛欲絕。他說，從很小的時候起，安吉就表現出令人愉快的早熟和強烈的求知欲，這讓她受到所有人的喜愛，並幫助她在所做的一切事情上都表現出色，作為女兒、姊妹、母親、阿姨、妻子和朋友，她始終孝順、體貼、善良和奉獻。

趙安吉以優異成績畢業於哈佛大學，獲得經濟學士後，又在哈佛商學院獲得工商管理碩士學位，她利用自己的航運興趣和知識撰寫了一份關於該行業的案例研究，至今大一年級學生仍在閱讀。

趙安吉的丈夫，投資家Jim Breyer曾擔任岳麓書院和湖南大學的名譽教授，並且在中國從事高科技風險投資事業。

哈佛大學 趙小蘭 投資

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