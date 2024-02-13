鋸斷支架搬走郵箱 洛縣華人聚居區震驚賊超大膽
洛杉磯縣近日發生多起郵件竊案，其中羅蘭岡（Rowland Heights）在1月5日（週五）更發生一起郵箱被鋸開並盜走案，讓居民和當局均感震驚。事後居民雖報警，但警方也表示，由於涉及聯邦財產，被定義為聯邦犯罪，警方能處理的範圍非常有限。
該起案件發生波特賽德街（Portside Drive）與克雷斯特萊恩街（Crestline Drive）交界處的社區發生，根據目擊者回憶，犯罪分子於上午5時至5時半期間，使用工具將郵箱鋸斷並盜走，並駕駛一輛深色SUV迅速逃離現場。此次盜竊行為也震驚當地居民，也引起警方的注意。然而，儘管居民錄下整個過程並報警，但警方表示由於郵箱屬於郵局財產，此案件為聯邦犯罪，他們能做的只是報案登記。
受害者之一的華裔劉女士表示，她從鄰居處得知，兩名盜賊配合作案，其中一人在車內待命，另一人則執行盜竊行動。並對於這起盜竊事件表示驚訝和擔憂。而事後，失竊郵箱雖然在阿罕布拉（Alhambra）和天普市（Temple City）之間被發現。但郵政服務人員也表示，由於訂購和安裝新郵箱需時較長，郵局決定修復並重用被盜的郵箱，以儘快恢復服務。並表示，儘管社區已經更換過新的郵箱，但盜竊風險依然存在。她也建議居民不應在郵箱中留存信件過夜，以降低被盜機率。
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