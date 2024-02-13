鋸斷支架搬走郵箱 洛縣華人聚居區震驚賊超大膽

居民們在早晨前往取件時發現郵箱不見了，低頭一看，發現郵箱支架被整齊切開的完整切口。（劉女士提供）

洛杉磯 縣近日發生多起郵件竊案，其中羅蘭岡（Rowland Heights）在1月5日（週五）更發生一起郵箱被鋸開並盜走案，讓居民和當局均感震驚。事後居民雖報警，但警方也表示，由於涉及聯邦財產，被定義為聯邦犯罪，警方能處理的範圍非常有限。

該起案件發生波特賽德街（Portside Drive）與克雷斯特萊恩街（Crestline Drive）交界處的社區發生，根據目擊者回憶，犯罪分子於上午5時至5時半期間，使用工具將郵箱鋸斷並盜走，並駕駛一輛深色SUV迅速逃離現場。此次盜竊行為也震驚當地居民，也引起警方的注意。然而，儘管居民錄下整個過程並報警，但警方表示由於郵箱屬於郵局財產，此案件為聯邦犯罪，他們能做的只是報案登記。