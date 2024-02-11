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蒙市黃大仙祖宮迎新歲 祈福人潮湧現

洛杉磯訊
蒙市的「般若修德善堂」及「赤松黃大仙祖宮」人潮湧現、熱鬧非凡（受訪者提供）
蒙市的「般若修德善堂」及「赤松黃大仙祖宮」人潮湧現、熱鬧非凡（受訪者提供）

爆竹一聲除舊歲，海外華人按傳統習俗，除夕享用團年飯後，就會前往廟宇上頭炷香，迎接新年來臨。亞裔人口逾70%的蒙特利公園市的「般若修德善堂」及「赤松黃大仙祖宮」，2月9日除夕夜人潮湧現，民眾從四方八面到達上「頭炷香」，祈求龍年闔家平安、身體健康、如意吉祥。

蒙市「般若修德善堂」及「黃大仙祖宮」除夕晚10時過後，民眾陸陸續續湧現，道場外排起人龍，蒙市警局派出警車及兩位警官在馬路中央維持秩序，保持交通暢順，保障民眾安全。

蒙市議員饒影凡與丈夫楊懷週、市議員羅霈霆、吳紹榮、前市長陳贊新、杜瓦迪市議員康博深、中華會館顧問梁永泰、僑務委員廖美華、李健民、羅明，越華會副主席杜如梅、洛杉磯番禺同鄉會理事長沈鈞海等嘉賓，參加醒獅迎新歲團拜，恭祝大家龍年行大運，如意吉祥。

饒影凡表示，她特別要參加黃大仙祠頭炷香典禮，她感謝黃大仙師保佑，因為去年除夕她到此道場上頭炷香，讓她避過蒙市槍擊案，所以她許諾今後每年除夕都要到黃大仙祠上頭炷香，答謝神明護佑。

大年初一上午，中華會館顧問黃鍾艷珍、世界廣東同鄉總會南加州分會會長張麗卿等參加新春團拜，保安堂元老劉國賜穿上財神服飾向善信派發「財神」及「貴人」，受到許多民眾歡迎及爭相合照留念。

蒙市「赤松黃大仙祖宮」護法王震表示，聖蓋博谷亞裔人口不斷增加，來自洛杉磯縣、甚至橙縣不同城市的民眾，許多都會前來上香。他表示，經過上周連場風雨滋潤大地，相信龍年加州整體發展前景明朗，民生有所改善。

王震表示，蒙市赤松黃大仙祖宮開山23年以來，得到民眾長期支持及奉獻香油，並配合蒙市般若修德善堂，共同普濟勸善，為世界各地有需要救助的國家地區伸出援手。例如支持華文教育，向羅省中華學校捐獎學金；供養緬甸僧尼及助養孤兒，興建學校；向越南貧困往生者施棺，捐助當地孤兒院院童；資助菲律賓兒童教育；幫助南蘇丹貧民；向美國、中國、台灣及各地天災人禍等不幸事情捐款賑濟；每年印製善書及農民曆數萬冊，弘揚佛法等，不遺餘力。

民選官員及僑團首長參加蒙市黃大仙祖宮迎新歲團拜（受訪者提供）
民選官員及僑團首長參加蒙市黃大仙祖宮迎新歲團拜（受訪者提供）

加州 亞裔 洛杉磯

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