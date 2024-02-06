南加暴風雨 193架次航班延誤11航班取消

近日南加惡劣天氣，影響LAX和布班克（BUR）等機場航班運行。（檔案圖）

近日暴風雨襲擊南加，大雨滂沱還伴隨著風， 導致居民出行困難。洛杉磯國際機場 （LAX ）、好萊塢布班克機場（BUR）、橙縣John Wayne機場（SNA）都相繼有航班延誤和取消，不過華人常乘坐的飛往亞洲的國際航線目前沒有航班被取消，只有少量延誤。

根據FlightAware顯示，截至5日，南加州各機場有193個國內航班延誤，11個國內航班被取消。Skywest、聯合航空、美國航空、阿拉斯加航空、達美航空和西南航空均受到影響。 6日上午12時LAX航班延誤總數是98個航班，美聯航和WestJet兩個航班被取消。

根據LAX機場即時信息，6日沒有飛往亞洲的航班取消，但上午長榮航空和中國國際航空都稍有延誤。中華航空6日回复本報問詢表示，華航班機目前未受天候影響。

不過LAX依然建議旅客在前往機場之前檢查航班狀態。LAX機場工作人員定時檢查確保雨水渠正常工作。 此外，LAX警察監控中央航廈區及其設施的道路狀況。如果有大風或能見度低，聯邦航空管理局（FAA）會做出任何地面停留的決定。如果LAX出現重大延誤或取消，將第一時間透過社交媒體告知民眾。

東區的安大略機場（ONT）迄今狀況正常，機場發言人Steve Lambert表示，在過去24小時，機場沒有航班被取消，從暴雨開始以來的數日，飛往台北的中華航空航班未受到影響。

主要飛美國國內航線的布班克機場和John Wayne機場有航班延誤和取消。與洛杉磯縣的大部分地區一樣，布班克近日也都處於山洪警報中。尤其是4日大多數進出布班克機場的航班都被延誤、改道或取消。在布班克機場當天有73架航班計劃在此起飛或降落，但在51個抵達航班中，有 25個被延誤、改道或取消。 據機場網站稱，在22個出發航班中，有14個航班被影響延誤、改道或取消。 6日機場航班目前正常。

橙縣的John Wayne機場5日抵達和出發的部分航班延誤，其中包括從舊金山 、奧克蘭和西雅圖出發的航班，及從舊金山、沙加緬度、丹佛和俄勒岡州波特蘭出發的航班。6日機場航班目前正常。