我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街嘗試再登新高 股指全面走升

援烏預算卡關 拜登：問題在川普

南加暴風雨 193架次航班延誤11航班取消

記者張宏/洛杉磯即時報導
近日南加惡劣天氣，影響LAX和布班克（BUR）等機場航班運行。（檔案圖）
近日南加惡劣天氣，影響LAX和布班克（BUR）等機場航班運行。（檔案圖）

近日暴風雨襲擊南加，大雨滂沱還伴隨著風， 導致居民出行困難。洛杉磯國際機場LAX）、好萊塢布班克機場（BUR）、橙縣John Wayne機場（SNA）都相繼有航班延誤和取消，不過華人常乘坐的飛往亞洲的國際航線目前沒有航班被取消，只有少量延誤。

根據FlightAware顯示，截至5日，南加州各機場有193個國內航班延誤，11個國內航班被取消。Skywest、聯合航空、美國航空、阿拉斯加航空、達美航空和西南航空均受到影響。 6日上午12時LAX航班延誤總數是98個航班，美聯航和WestJet兩個航班被取消。

根據LAX機場即時信息，6日沒有飛往亞洲的航班取消，但上午長榮航空和中國國際航空都稍有延誤。中華航空6日回复本報問詢表示，華航班機目前未受天候影響。

不過LAX依然建議旅客在前往機場之前檢查航班狀態。LAX機場工作人員定時檢查確保雨水渠正常工作。 此外，LAX警察監控中央航廈區及其設施的道路狀況。如果有大風或能見度低，聯邦航空管理局（FAA）會做出任何地面停留的決定。如果LAX出現重大延誤或取消，將第一時間透過社交媒體告知民眾。

東區的安大略機場（ONT）迄今狀況正常，機場發言人Steve Lambert表示，在過去24小時，機場沒有航班被取消，從暴雨開始以來的數日，飛往台北的中華航空航班未受到影響。

主要飛美國國內航線的布班克機場和John Wayne機場有航班延誤和取消。與洛杉磯縣的大部分地區一樣，布班克近日也都處於山洪警報中。尤其是4日大多數進出布班克機場的航班都被延誤、改道或取消。在布班克機場當天有73架航班計劃在此起飛或降落，但在51個抵達航班中，有 25個被延誤、改道或取消。 據機場網站稱，在22個出發航班中，有14個航班被影響延誤、改道或取消。 6日機場航班目前正常。

橙縣的John Wayne機場5日抵達和出發的部分航班延誤，其中包括從舊金山、奧克蘭和西雅圖出發的航班，及從舊金山、沙加緬度、丹佛和俄勒岡州波特蘭出發的航班。6日機場航班目前正常。

LAX 洛杉磯國際機場 舊金山

上一則

4、5兩日降水 南加多地破紀錄

下一則

上千網購者身分遭駭 南加5亞裔嫌犯被捕

延伸閱讀

4、5兩日降水 南加多地破紀錄

4、5兩日降水 南加多地破紀錄
酷寒後迎高溫 芝城、華府本周或創史上最暖紀錄

酷寒後迎高溫 芝城、華府本周或創史上最暖紀錄
暴風雨 舊金山2.5萬戶斷電 300多棵樹倒 布里德走訪市區了解善後

暴風雨 舊金山2.5萬戶斷電 300多棵樹倒 布里德走訪市區了解善後
上海官方朝令夕改 引發浦東機場網約車營運亂象

上海官方朝令夕改 引發浦東機場網約車營運亂象
省去排隊託運 日本機場試辦行李寄存車站商店直接上飛機

省去排隊託運 日本機場試辦行李寄存車站商店直接上飛機
洛杉磯機場旅客接駁系統明年4月才完工

洛杉磯機場旅客接駁系統明年4月才完工

熱門新聞

南加州好市多近日開始銷售台灣熱門的「芭樂檸檬綠茶」，迅速在當地華人社區引起轟動。（讀者提供）

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

2024-02-04 01:15
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17
千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

2024-02-02 01:20
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

2024-02-01 01:20
一種可致幻和上癮非管制物品，Nitrous Oxide，俗稱笑氣（Laughing Gas）在南加華人青少年人群中頗受歡迎，但往往會忽視其危險性。圖／聯合報系資料照

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

2024-02-04 19:03
研究顯示，全美最富有大學畢業生來自麻州，加州大學畢業生名列第四，而加州理工學院畢業生收入中位數則排名全美之冠。（Caltech官網）

全美賺最多錢的大學畢業生 非東岸上榜是加州

2024-01-31 01:18

超人氣

更多 >
2024龍年衝事業？3生肖五星遇貴人 2生肖事倍功半要忍辱

2024龍年衝事業？3生肖五星遇貴人 2生肖事倍功半要忍辱
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他

丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他
加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元
藤校第1槍…達特茅斯學院 明年恢復SAT入學申請要求

藤校第1槍…達特茅斯學院 明年恢復SAT入學申請要求