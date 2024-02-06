4、5兩日降水 南加多地破紀錄

洛杉磯山區的汽車陷入泥石流。（李若提供）

南加州 地區4日（周日）以來的降雨造成多地洪澇和泥石流災害。在數據上，4日和5日兩天的降雨也在各緯度逼近歷史紀錄。

根據國家氣象局，4、5日兩天降水量是洛杉磯市歷史上連續兩天降雨量第三高 。上次洛杉磯有如此規模的降雨要追溯到1956年1月25日、26日。

4日這天的降雨量尤其大。在洛杉磯市1877年開始記錄降雨量的近110年裡，2月4日是所有2月份中，降雨量最大的日子，這天也是歷史上降雨量第三大的日子。

洛杉磯5日降水達2.93吋，也是洛杉磯歷史上連續第二天降雨量最高的日子。

國家氣象局表示，2月4、5兩日的降水量相當於整個季節平均降水量的一半。而2024年2月雖然僅過去六天，但已經是歷史上第13高降雨量的2月，已經降雨8.72吋。洛杉磯歷史上最濕潤的2月是在1998年，當時一個月降水量達13.68吋。

除了洛杉磯市，其他地區也有接近紀錄或破紀錄的降水量。洛杉磯國際機場 5日降水超過2.5吋，打破了1978年單日1.42吋降雨的歷史紀錄。

蘭卡斯特（Lancaster）Fox Field以及棕櫚谷市（Palmdale）的棕櫚谷機場地區降水量也破紀錄，比歷史最高多出1吋的降雨量；布班克（Burbank）的Bob Hope機場以及長堤機場單日降雨量也超過2.5吋。

洛杉磯市2023年至2024年降雨量是根據2023年10月1日至2024年9月30日期間的降水計算的。目前這年的降水已經達到13.95吋。根據國家氣象局，目前降雨量已經達到一年平均降水的98%。