南加暴雨／華人城市大樹連根拔起 有巨樹倒塌壓扁汽車

居民家門前的大樹在暴風雨中連根拔起。（記者邵敏／攝影）

南加 狂風暴雨5日（周一）繼續肆虐各城市，洛杉磯 縣華人聚居的亞凱迪亞 市（Arcadia），有大樹被連根拔起，橫在馬路上。聖費南度谷（San Fernando Valley）居民家中一棵大樹倒塌時，壓壞兩輛汽車，視頻記錄驚險瞬間。

（視頻來源：記者邵敏）

亞凱迪亞市朗登大道（Longden Ave）400號街區，居民家門前的一棵大樹在暴風雨中連根拔起。根據市議員王愛琳消息，4日晚12時左右，她開車經過此地，發現大樹已經倒塌，並橫躺在路中間，王愛琳馬上發布消息提醒居民，路經此地請繞道行走，雨大路滑小心。照片顯示，警車、工程車連夜趕到現場處理事故。

亞凱迪亞大樹倒塌，橫躺在路中間。（王愛琳提供） 亞凱迪亞市工作人員連夜處理大樹倒塌事故。（記者邵敏／攝影）

5日上午，記者趕到現場時，亞市工作人員仍在處理倒塌的大樹殘枝。馬路已清理乾淨，交通恢復正常，大樹被鋸成多段，堆積在路邊。工作人員表示，他們已忙碌一晚上。暫時沒有人員傷亡、財物損失報告。

這場歷史性的風暴，已給南加多地帶來巨大損失。洛縣聖費南度谷的格倫谷 （Valley Glen）地區，有大樹倒塌壓在兩輛汽車上，同時壓壞電線。該地區許多居民都遭受斷電影響，現場監控記錄事故發生過程。

事件發生在4日下午3時30分左右，地點位於格倫谷Tiara Street 12600號街區，靠近Beeman大道。洛杉磯水電部的工作人員趕到現場時，發現倒下的樹木擋住大部分街道，工作人員用幾個小時清理樹木，並恢復該地區電力供應。目前還不清楚被大樹壓到的兩輛汽車損壞程度，佔時沒有人員受傷報告。