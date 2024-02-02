洛城兩悍匪抱摔受害人 暴力砸頭扯下腕錶

兩名劫匪將受害者放倒在地，暴力扯下手腕上的手錶。（洛杉磯市警察局）

洛杉磯 市警察局（LAPD）發布了一段監控視頻，記錄了一起發生在洛市梅爾羅斯大道（Melrose Avenue）暴力搶劫案。

影音來源：洛杉磯市警察局，洛杉磯採訪中心後製

1月30日（周二）下午5點前，兩名男子尾隨受害者進入梅爾羅斯大道8200號街區的一家商店，想要奪取他的手錶，並在他反抗時用手槍敲擊他的頭部 。

影片顯示，一名身穿灰衣的劫匪追趕受害者進入店內，不斷拉扯他的上衣，將他重重的摔到地上，並用手槍擊 打他的頭部，一旁的工作人員和顧客驚慌失措，連忙躲閃。隨後另一名身穿黑衣的劫匪跑進店內，暴力的從受害者手腕上扯下手錶。

警方稱，兩名劫匪得手後駕駛一輛白色2014年豐田 卡羅拉（Toyota Carolla）逃跑。而在警察到達之前，受害者乘坐一輛黑色SUV離開了現場。

1月21日（周三），河濱縣警察局（Riverside County Sheriff’s Department）以搶劫罪在莫瑞諾谷市（Moreno Valley）逮捕了一名男子。當局稱他是劫匪之一的德米特里謝爾曼（Demetri Sherman），他在駕駛作案時逃跑的白色豐田車時被攔截。謝爾曼目前被洛杉磯市警察局拘留，保釋金為16萬元。

警方稱，另一名嫌犯據信年齡為20至25歲，身高 5呎9吋，體重約170磅。最後一次出現時身穿灰色連身褲，手持手槍。

任何了解這起搶劫案訊息的人請致電213-922-8215聯繫洛市警察局警探A. Aguayo。如欲匿名，請致電滅罪熱線1-800-222-TIPS (8477)或訪問lacrimestoppers.org。