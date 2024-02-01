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風暴襲南加降雨增一倍 卡車水中行海岸公路關閉

記者丁曙-張庭瑜／即時報導
一夜豪雨席捲南加引發嚴重洪水，高速公路水中行車緩慢。（KTLA）
一夜豪雨席捲南加引發嚴重洪水，高速公路水中行車緩慢。（KTLA）

一場強大的風暴1日（周四）席捲了南加州地區，引發洪水，導致穿過漢廷頓海灘地區的太平洋海岸高速公路（Pacific Coast Highway）被關閉。氣象局預報員表示，大氣河引發的第二場風暴襲擊南加州，使洛杉磯及週邊地區的降雨量增加了一倍。

長堤市（Long Beach）及其周邊地區交通癱瘓。當地時間早上，710號高速公路（710 Freeway）與太平洋海岸高速公路（Pacific Coast Highway）附近道路出現嚴重積水，多輛汽車和卡車被困在數英尺深的洪水中。

根據空拍畫面顯示，兩輛半拖車及數輛小型車輛艱難地穿過洪水淹沒的地下通道。加州交通局指出，710號高速公路南行車道因洪水於上午10點前封閉。警方也指出，德爾阿莫路（Del Amo Boulevard）附近也受到洪水侵襲。南灣地區（South Bay）更是在上午8時30分發布山洪警報，影響範圍包括托倫斯（Torrance）、卡森（Carson）、海港市（Harbor City）、長堤市、派洛斯福德（Palos Verdes）及洛杉磯港（Port of Los Angeles）。

氣象專家表示，該地區時雨量達每小時1至1.5英寸，顯著提升了洪水風險，相關警報將持續至上午11時15分。國家氣象局預測，隨著鋒面在中午左右離開洛杉磯縣東部，穩定的降雨將轉為陣雨，並逐漸減弱。預計此次暴雨將為大部分地區帶來約2英寸降雨，Point Conception以南的山坡地區可能降雨量達3至5英寸。

總而言之，洛杉磯市受到自本周三開始的風暴近 5.9 英寸降水量的影響，持續時間較長的這場風暴預計將在本周日和下周一達到高峰。洛杉磯縣內的各地總降水量不等，從蘭卡斯特（Lancaste）的 2.7 英寸到松山（Pine Mountain）的 10.2 英寸。

長堤市及其附近地區暴雨積水嚴重，一些卡車陷入困境無法正常行駛。（abc7電視台）
長堤市及其附近地區暴雨積水嚴重，一些卡車陷入困境無法正常行駛。（abc7電視台）

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