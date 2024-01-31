我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾說3月不降息 道指大跌317點

保持腸道健康 這位營養專家每周吃30種植物

「將亞裔從地球上抹去」洛城男威脅發動大規模槍擊

洛杉磯訊
洛杉磯男子發布威脅信息，要將亞裔「從地球上抹去」。(Unsplash.com)
洛杉磯男子發布威脅信息，要將亞裔「從地球上抹去」。(Unsplash.com)

美國司法部（Justice Department）29日（周一）指出，洛杉磯市北嶺（Northridge）社區一名男子，曾發送威脅信息，要將亞裔「從地球上抹去」；他還威脅要在猶太教堂進行大規模槍擊案，消滅猶太人、亞裔美國人。嫌疑男子已被聯邦拘留，面臨最高五年監禁。

發布仇恨言論的嫌犯是34歲的Andre Morrow Lackner，他承認犯有跟踪罪，並參與一場為期14個月，持續向受害者發送威脅訊息的行動。2021年6月至2022年10月期間， Lackner騷擾一名女子，並向對方發送一系列反猶太主義短信，其中包括「希特勒對你們這些人的看法是正確的」、「我將確保在離開地球前殺死一名猶太人」等。他還在簡訊中指出，「想慶祝下一次發生在猶太教堂的槍擊事件嗎？」

此外，嫌犯Lackner的威脅訊息還包括對亞裔的貶低，他曾發表這些言論，「我們需要發起更多的仇恨亞裔行動，將亞裔從地球上抹去」。法庭文件顯示，短訊接收者長期陷入恐懼中。

Lackner自2022年12月以來，一直被拘留。美國地區法官Dale S. Fischer定於6月3日舉行量刑聽證會，嫌犯面臨最高五年的聯邦監禁。

檢察官Martin Estrada對當地執法部門，果斷採取行動介入犯罪行為、保護受害者給予肯定。Estrada表示，將堅定不移地反對種族仇恨，努力團結社區，追究發布仇恨言論者的責任，因為這些人發出卑鄙、反猶太和種族主義的威脅，讓受害者生命受到威脅。

聯邦調查局（FBI）洛杉磯辦事處副主任Donald Alway表示，被告令人憎惡的言論和行為，導致受害者感受到傷害和死亡的恐懼。聯邦調查局敦促受害者，及時聯繫執法部門舉報仇恨犯罪行為。

猶太 亞裔 洛杉磯

上一則

台灣學生在美市議會用英文講環保 獲高度讚揚

下一則

韓流天王Rain1家4口住爾灣社區 房價4年漲1倍

延伸閱讀

加州主要城市去年房租下跌 洛城仍上漲

加州主要城市去年房租下跌 洛城仍上漲

芝郊區又傳家庭槍擊 家暴夫槍殺母女4人

芝郊區又傳家庭槍擊 家暴夫槍殺母女4人
芝郊區又傳家庭槍擊 家暴夫槍殺母女4人

芝郊區又傳家庭槍擊 家暴夫槍殺母女4人
槍擊意外 亞歷鮑德溫過失殺人罪起訴

槍擊意外 亞歷鮑德溫過失殺人罪起訴
NBA／喬治關鍵時刻狂砍11分 快艇賞雷霆洛城2連敗

NBA／喬治關鍵時刻狂砍11分 快艇賞雷霆洛城2連敗
洛城華人看台大選／楊軍:考驗中領導人智慧

洛城華人看台大選／楊軍:考驗中領導人智慧

熱門新聞

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
Bryn Spejcher吸食大麻引精神病發作，連刺男友108刀致對方死亡。（范杜拉縣地方檢察官辦公室）

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

2024-01-24 14:14
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

2024-01-27 17:40
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23
黑色SUV周圍滿是彈殼。（畫面取自KTLA電視台）

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

2024-01-24 23:49
洛杉磯大飯店如今變成遊民收容所，讓這裡的租客損失慘重。（谷歌地圖）

高檔酒店變遊民收容所 中國富豪建商又被告

2024-01-29 18:26

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬