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果蠅入侵 加州農業廳摘除這城市水果

記者邵敏／聖伯納汀諾縣綜合報道
東方果蠅呈黃黑色，看起來就像一隻小蜜蜂。（加州食品和農業廳）
東方果蠅呈黃黑色，看起來就像一隻小蜜蜂。（加州食品和農業廳）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）雷德蘭（Redlands）地區，2000多名房主家中的果樹將在最近一段時間，被政府強制摘除所有水果，居民不能自己從樹上摘下水果。罪魁禍首是因為東方果蠅（Oriental fruit fly）的強勢侵入，加州農業官員正在極力消滅這些入侵物種。

據加州食品和農業廳（CDFA）稱，從現在開始到二月，工人們正在雷德蘭地區挨家挨戶摘除所有柑橘、以及其他水果。

當局表示，摘除水果是強制性措施，而且只能由CDFA和合約工完成，居民不能自己從樹上摘下水果，也不得將這些農產品從家中搬離。如果水果從樹上掉下來，當局敦促居民用雙層袋子將其放入家中普通垃圾桶，而不是綠色垃圾回收箱，避免已被果蠅入侵的水果外流造成危害。

政府強制摘除所有水果的區域，包括雷德蘭地區10號公路以北和以南的2000多戶房產。CDFA地圖顯示，北部邊界是East Highland Avenue，西部邊界是Garden Street和Elizabeth Street的交叉口，東部邊界是Alta Vista Drive，南部邊界是Silver Leaf Court。

東方果蠅呈黃黑色，看起來就像一隻小蜜蜂，它是侵擾加州農作物、並威脅該州重要農業的物種之一，這些害蟲在水果中產卵，卵發育成蛆蟲，再鑽出來危害其他農作物。CDFA表示，如果不加以控制，東方果蠅可能會永久存在，每年造成數十億元的損失，這將嚴重影響加州的糧食供應。最近引發隔離的其他物種包括昆士蘭果蠅（Queensland fruit fly）、Tau果蠅和地中海果蠅（Mediterranean fruit fly）。  

去年秋天，農業廳開始在洛杉磯上空投放數百萬隻不孕的地中海果蠅，以實施一項名為「預防性釋放計畫」的節育措施，官員表示，該計畫已被證明可以有效減少果蠅數量。

政府強制摘除水果的區域，包括2000多戶房產。（加州食品和農業部）
政府強制摘除水果的區域，包括2000多戶房產。（加州食品和農業部）

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