迎春年節展／360 Behavioral Health 種植行為健康許願樹

源源不斷的民眾將心願寫在卡片上並掛上許願樹（記者子為/攝影）

360 Behavioral Health（行為健康機構）致力於照顧受到自閉症和發展遲緩影響的個人，首度參與年節展，並獨家贊助「許願樹」，以迎接龍年，並慶祝文化的多樣性。活動現場，源源不斷的民眾來到其攤位，在小卡片上寫下心願，掛在許願樹上。

根據攤位負責人David Yim介紹，該機構擁有30多年的歷史，主要服務自閉症人士。機構的使命是改變服務對象的生活，提供應用行為分析、增強個人協助、改善家庭生活等全面化的服務。該機構在蒙市設有辦公點，其服務對象不乏華人 群體，之所以參與年節展也是為了進一步融入社區，讓民眾通過許願樹展望新年，以此慶祝文化多元。