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收受中韓開發商巨額賄賂 前洛市議員惠薩獲刑13年

記者丁曙／即時報導
洛杉磯市議員惠薩（Jose Huizar）早年向社區宣導節約能源。（本報檔案照）
洛杉磯市議員惠薩（Jose Huizar）早年向社區宣導節約能源。（本報檔案照）

洛杉磯市議員何塞·路易斯·惠薩(José Luis Huizar) 26日被判處156個月的聯邦監獄監禁，罪名是利用其在市政府的權力地位為自己和同夥謀取利益以及逃稅。

55歲的惠薩被聯邦地區法官約翰·沃爾特(John F. Walter) 判刑，並命令他向洛杉磯市支付44萬3905美元的賠償金，向國稅局(IRS) 支付3萬8792美元的賠償金。 法官並命令惠薩在4月30日之前向聯邦當局自首。

在今天的量刊刑聽證會上，沃爾特法官表示，公共腐敗「真正有可能破壞我們民主的脆弱結構」，並導致公眾「脫離民主進程及放棄參與政府的所有希望」。

惠薩於2023年1月承認一項共謀違反「詐騙影響和腐敗組織 (RICO) 法」罪名和一項逃稅罪。從2005年起，他代表第洛市14選區 (CD-14)，其中包括洛杉磯市中心及其周邊社區，直到2020年涉案辭職。

「沒有人可以凌駕於法律之上。」聯邦檢察官馬丁·埃斯特拉達（Martin Estrada）說。「今天的判決表明，即使是像惠薩這樣有權勢的民選官員，也會因從事不當犯罪行為而被追究責任。 惠薩當選是為了服務洛杉磯勤勞的人民的利益，但他卻在長期的收費賄賂交易中服務於自己的個人利益。 」

被告收賄包括現金、賭場賭博籌碼、賣淫服務、政治獻金、私人飛機和商業航空公司的航班、豪華酒店和賭場的住宿、昂貴的餐食、音樂會和體育賽事的門票以及其他有價值的東西。為了換取這些好處，惠薩利用其公職職位採取官方行動，對付款的房地產開發商的專案給予優惠待遇。

惠薩促成了至少五起賄賂計畫。 在其中一項計劃中，他為自己和同謀從韓國開發商李大容（David Lee）那裡籌集了50萬美元現金，以換取採取正式行動解決勞工組織針對其項目提出的上訴。在另一項計劃中，他接受了中國深圳新世界地產集團主席黃偉 (Wei Huang) 超過100萬美元的好處，以換取未來批准將黃偉的酒店重建為密西西比河以西最高的塔樓。

檢察官在法庭文件中指稱，多年來，惠薩領導了洛市第14區的犯罪陰謀，該組織實施付費遊戲計劃，包括三個關鍵目標：透過賄賂獲取經濟利益、維持他的政治權力以及避免被法律查辦。

惠薩利用自己作為洛杉磯市14選區市議員和規劃與土地使用管理(PLUM) 委員會主席的地位，可以監督該市所有主要商業和住宅開發項目，並在他人協助下，從房地產開發商及其代理人那裡，收取了價值近200萬美元的利益賄賂。

前洛杉磯市議員惠薩（Jose Huizar）被控涉入亞裔開發商收賄和敲詐一案，惠...
前洛杉磯市議員惠薩（Jose Huizar）被控涉入亞裔開發商收賄和敲詐一案，惠薩前助理George Esparza出庭作證，稱自己協助惠薩處理裝滿行賄現金的酒盒。（司法部）

洛杉磯 房地產 亞裔

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