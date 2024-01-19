西來寺慶法寶節 施出1.2萬碗臘八粥

佛光山西來寺於18日送出逾1萬2000多碗臘八粥與大眾結緣。（西來寺提供）

農曆臘月初八為佛陀成道紀念日，又稱「法寶節」，為慶祝佛陀成道及感念佛陀恩德，佛光山西來寺於18日送出逾1萬2000多碗臘八粥與大眾結緣。今年是疫情後第一次開放堂食，齋堂內外民眾大排長龍，等著享用臘八粥。

佛光山西來寺住持慧東法師於上午法會後開示，法寶節是佛陀證悟解脫的日子，牧羊女以乳糜粥供養佛陀，佛陀獲得體力後，在菩提樹下金剛座上開悟成佛。佛教以喝臘八粥的形式來紀念佛陀成道，更重要的是從中了解、學習佛法。18日有約100多名義工從天未亮就回到道場幫忙，廚房從清晨四點便開始準備。義工們通過施粥活動，體驗服務奉獻，放下執著，使內心淨化。

國際佛光會洛杉磯 協會會長吳帥倫表示，與佛光會員、義工集體創作，從材料準備、包裝到派發，用臘八粥傳遞法喜，把溫暖送給每個家庭。為讓西來寺的交通流動通暢，各分會派代表採用「得來速」的方式來寺取粥。

洛杉磯督導委員會從當天清晨7點開始，準備近4000碗粥給各分會會員。在齋堂外帶區人潮踴躍，出現大排長龍的現象，逾40名佛光人現場引導民眾排隊取粥。洛杉磯協會理事葉麗梅帶著93歲的母親葉吳文娟一起來喝粥。葉媽媽是第一代佛光人，如今家族傳承到第五代佛光人，講起與星雲大師的因緣，葉媽媽一度哽咽，在大師的「三好四給」影響下，葉媽媽發心曾為200多個越南 難民家庭做擔保，為難民家庭提供希望。

來自尼泊爾的Sorba Shakya 是釋迦 族姓傳人，他與家人一起來喝粥。Sorba分享自己從建寺初期便開始護持道場，每年都會在佛陀成道日這天回寺享用熱騰騰的臘八粥。

信眾Anjelene Quin表示，這是她第一次在西來寺享用臘八粥，對粥的味道稱讚不絕，她已連續吃第三碗粥，道場的清淨與義工們的友善令她印象深刻。