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好市多嚴打「借會員卡」入口將設刷卡機

記者王若然／即時報導
好市多宣布正在測試會員卡掃描機器。（取材自Reddit）
好市多宣布正在測試會員卡掃描機器。（取材自Reddit）

好市多（Costco）繼在自動結賬處檢查會員卡和ID後，又將推出更嚴格的檢查措施。近日，好市多宣布正在測試會員卡掃描機器，該機器目前已經設置在華盛頓州部分好市多門市。

有網友介紹，在華盛頓州Issaquah市好市多，見到了這款新機器。該機器設置在入口兩側，分別有兩名店員監管。顧客想要進入商店，需要在機器上掃描會員卡，該卡的主人頭像會顯示在屏幕上，這樣，就能分辨眼前的顧客是否為會員卡註冊的持有者了。華盛頓州Issaquah市是好市多總部所在城市，這也是為何在該市推出刷卡機。

根據CNN報導，好市多財政主管Richard Galanti對此回應，自2020年新冠疫情以來，越來越多的顧客在使用他人的會員卡。好市多目前正在幾家店中測試這項刷卡機，看是否有效。如果該機器大面積推廣，未來顧客將不必在常規和自助結帳台出示身分證明。Richard Galanti說，「這將大大提升人們進入超市和購物完結賬的速度。」他說，「我們相信會這樣，因此會繼續進行刷卡機測試項目。」

對於好市多或將在入口處推行會員卡刷卡機，網友對此評價不一。有人認為，在顧客較多的時候，會讓門口堵塞，降低大家進門的效率。好市多目前的政策是顧客進入時，亮出會員卡即可。支持的人則表示，即使有了刷卡機也無所謂，持有自己的會員卡問心無愧，只有那些冒用他人卡的人會覺得麻煩。

此前在推行自助結帳台檢查會員卡和ID政策時，好市多在聲明中表示，嚴查會員卡是為了保護會員，因為非會員享受會員價是對會員的不公平。

好市多2022年有6600萬付費會員帳號，有1億1900持卡人。（一個帳號可以有兩個持卡人。）好市多躍升為全球會員最多的公司。好市多有兩種會員卡，一種是年費為60元的普通會員卡，一種是年費為120元的行政卡，俗稱「黑卡」。後者比前者有更多優惠。

好市多的會員卡收入是其重要的收入來源，該收入得以使好市多壓低商品價格，提供物美價廉的商品。2022年，好市多會員費收入達42億元，比2021年高出9%，其會員卡續卡率達93%。

好市多將推出會員卡刷卡機。（記者王若然／攝影）
好市多將推出會員卡刷卡機。（記者王若然／攝影）

好市多 華盛頓州 疫情

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