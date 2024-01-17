大地震無法準確預報 鑽入桌底下或可逃過一劫

章光月建議民眾，地震時鑽入桌子底下或可逃過一劫。（檔案照，記者丁曙／攝影）

加州 地處太平洋板塊運動斷層（Fault）地區，南加 州有6個斷層，屬於地震 高危險地帶，1857年San Andres斷層地震，餘震直接影響到南加州廣大地區。加州民眾要知道這個現實，「我們生活在地震多發危險區」。

自從北嶺大地震以來，知名地震學家章光月 (Lucy Jones) 帶領著一支由科學家和工程師組成的團隊，研究了潛在地震將如何影響該地區。2008 年的研究調查了聖安德烈亞斯斷層（San Andreas Fault）南部可能發生的 7.8 級地震的後果。

她表示，最近30年以來，由於更新了旨在拯救人們生命的州建築規範，公寓大樓、辦公室和醫院變得更加安全。在北嶺大地震發生後，加州採用了新的建築規範，比以前的標準有了「重大改進」。

幾十年來，章光月一直在研究地震數據，並向政策制定者提出有關社區如何更好地應對大地震的建議。她認為，在某些方面，南加州人今天的生活比 30 年前要好。她說，雖然加州的建築規範可以防止建築物倒塌，從而挽救生命，但標準還不夠高，不足以防止損壞。 換句話說，在足夠大的地震中，建築物可能不會完全倒塌，但可能會造成足夠的損壞，以至於必須拆除。

她說，建築規範的唯一目的是防止生命損失。雖然加州建築規範的主要目標是防止建築物倒塌，但有些建築物即使在劇烈搖晃中倖存下來也可能無法居住，從而對房主和其他建築物所有者造成巨大的經濟損失。

下次大地震何時來臨？無法準確預報，平均7年1次，沒有周期性，但可以確定，斷層愈大，地震規模也愈大。章光月表示，政府和民眾可以做好防範，例如檢查住房的抗震度，儲備飲水和罐頭食品，對學生和居民作安全教育，在地震發生時保護好自己，如迅速關掉瓦斯，切斷電源，轉移戶外。政府組織力量救災，進行疾病防疫檢查。她很推崇桌子的保護功能，她指出，地震時人們鑽入桌子底下往往可以逃過一劫。如果感到地震顫動時，蹲在地面躲在桌子下面，或用一隻手／臂保護頭部和頸部。