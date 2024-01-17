北嶺地震30週年／僑領楊贀怡：感覺天快要掉下來了

地震後當地騎樓建築被震塌，停在底層的汽車被覆蓋壓垮。（檔案照，記者丁曙／攝影）

本周三1月7日是洛杉磯地區北嶺地震（Northridge Earthquake）發生 30 週年。這場規模6.7 大地震造成 57 人死亡、9000 名居民受傷，250 億美元的損失。最初報告有 57 人死亡，但一年後的研究確定死亡人數 72 人，其中包括死於與地震有關的心臟病人。

居住在北嶺震央附近社區的前僑務委員、玉山科技協會前理事長楊賢怡感嘆「刧後餘生」。他說，不經意間時光流逝30年。當年的今天清晨4時31分此地發生了強烈地震，事後測出，「震央北嶺（Northridge) 就在我家地底下」。

楊賢怡回憶，當天正逢紀念黑人領袖金恩的假日（星期一）前一天，全家四人赴橙縣朋友家晚宴，半夜才回到家，睡不到幾小時忽然天搖地動，而且能夠感覺到是上下震動不是左右晃。其實地震第一次開始只有不到30秒，但是覺得有一兩分鐘，「真是感覺天快要掉下來了！」

他下意識趕快衝到兩個孩子的房間叫他們起床，最後慌亂中全家四人從樓上跑到樓下奪門而出，全部跑到汽車裡面，這時餘震不斷，再回到家中看看，大門的鎖心已經被震斷，門也不能鎖了，從客廳到房門口的走道上全是被震碎的雜物。驚魂稍定後記得地震搖晃時所有牆上書架及廚房櫥櫃的東西不是掉下來，而是飛出去然後墜地，才想到平時這些東西都沒有固定。

此時餘震不停，似乎世界末日來臨，坐在車中明顯的感覺到大地還在持續搖晃，準備從車庫中拿些東西，可是車庫門也打不開了。這時好心的鄰居手持工具過來，幫忙將每一家的瓦斯口鎖緊，以免漏氣造成火災。這時聽到消防車喇叭發出尖叫聲直到天亮都沒停，應該整個區域災情慘重。稍後從手提收音機中聽到新聞播報，才知道地震就在自家住的這區域，附近大學城的一幢四層樓公寓從頂樓壓到下面，死傷好幾十人是災情最嚴重的地方，14號公路和5號連接的轉換天橋全部倒塌。當時有一位洛杉磯警察局老警員騎摩托車去上班，在此處墜落下去魂斷西天！

楊賢怡緊接著想到民生問題，就開車去超市。這時超市已經開門，所有瓶裝水牛奶飲料都免費供應，直到庫存用罄，現在也想不起來頭幾天怎麼過的，反正整個區域就像被空襲以後滿目瘡痍，大家都睡在車上好幾天，倒是鄰居們充分發揮了互助精神彼此互相幫忙，互通有無，發揮守望相助精神，不到兩天的時間全國已經動員起來，所有的救災物資都已經抵達，所以食物鏈並沒有斷。

緊接著聯邦急難救災總署（FEMA）從全國調集工作人員投入評鑒，每一住戶是否安全無虞，不安全的全部貼上黃標籤強迫遷出。同時中小企業銀行SBA 在學校大禮堂展開低利貸款重建申請，整個救災體系都開始運作起來，也感覺到美國到底幅員廣大，資源充沛，－方有難，八方支援，同心合力，迎接挑戰！