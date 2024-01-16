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洛杉磯縣墓園被盜 上百塊牌匾失竊

洛杉磯訊
面對公園內被竊的青銅牌匾，民眾顯得無助和茫然，凝視著那些曾經鑲嵌牌匾的空白處。（abc7電視台）
面對公園內被竊的青銅牌匾，民眾顯得無助和茫然，凝視著那些曾經鑲嵌牌匾的空白處。（abc7電視台）

洛杉磯縣卡森市（Carson City）林肯紀念公園（Lincoln Memorial Park）1月13日（週六）和14日（週日）連續遭遇竊賊襲擊，毗鄰的墓園也同樣慘遭破壤，導致約上百塊牌匾被竊。

其中被盜的青銅牌匾中，最著名的一塊是由外號「褐色轟炸機」（The Brown Bomber）的知名拳擊手路易斯（Joe Louis）為紀念在二戰期間陣亡的非裔美國士兵所捐贈的。幸運的是，園區內一塊紀念林肯（Abraham Lincoln）的碑文逃過一劫，完好無損。

墓地管理者伍茲（Aisha Woods）和霍利菲爾德（Valerie Hollifield），他們對此表示極度悲痛和心碎，將其比喻為對她母親墓地的褻瀆。霍利菲爾德則對這種行為感到不解，認為這反映社會的道德低潮。

而位於街對面的伍德勞恩天體花園（Woodlawn Celestial Gardens）也同樣遭到破壞，其中包括23塊屬於士兵的墓碑也同樣褻瀆或毀壞。

據悉，伍德勞恩公墓（Woodlawn Cemetery）不僅是洛縣其中一座最古老的公墓，還被列為歷史地標。業主畢曉普（Celestina Bishop）表示，在維護這項歷史遺產方面，她感到孤立無援，對於連續發生的這些破壞行為感到無力和沮喪。

康普頓市（Compton）市議員鮑爾斯（Jonathan Bowers）隨後趕往現場考察受損情況。並強烈譴責這些行為，警告不法之徒一定會受到報應。

目前，受害家屬們正使用膠帶來標記他們親人的安息之處，希望能為墓園再帶來一絲寧靜。伍茲表示，當局正在對此事進行調查，並懷疑竊賊可能會試圖出售這些青銅牌匾。她們呼籲回收業者保持警覺，防止這些被盜物品流入市場。

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