柯文哲雖敗猶榮 民眾黨第三大黨

吳蓓瑤（右一）認為，民眾黨雖未能在選舉中獲勝，但迅速發展為台灣第三大黨和受到年輕選民的關注，成為台灣政壇不可忽視的力量。（吳蓓瑤提供）

2024年中華民國總統大選中，民眾黨候選人柯文哲面臨來自民進黨和國民黨的激烈競爭，雖然得票始終位居第三，但南加州的支持者們對此表示，雖然民眾黨未能勝出，但他們的表現仍值得自豪，民眾黨的強勢表現已成為台灣政壇上一股不可忽視的力量。

南加州選哲之友會公關顧問吳蓓瑤表示，儘管民眾黨在這次選舉中只獲得約300多萬票，未能達到理想中的目標，但並不等同於失敗。她強調，從柯文哲創立民眾黨至今僅四年時間，已迅速成長為台灣的第三大黨，這本身就是一個顯著的成就，也顯示了民眾黨對台灣政治的影響力。

吳蓓瑤認為，民眾黨已成功引發社會運動，尤其在年輕選民中獲得一定的支持。她提到，儘管面對主流媒體對民進黨的傾斜，但民眾黨仍能夠吸引大量的支持者，這證明了其在政治舞台上的重要性。她特別指出，民眾黨能夠取得如此成績值得肯定。

吳蓓瑤最後表示，雖然對選舉結果感到難過，但她對民眾黨的未來充滿希望。她相信，民眾黨將繼續發揮其在台灣政治中的監督作用，並對年輕一代及中間選民產生更大的影響。她強調，民眾黨已經成為一股不可忽視的政治力量，並將繼續對台灣的政治格局產生重要影響。