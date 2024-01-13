專家觀點：台灣大選牽動美中台關係

台灣大選牽動美中台關係。（聯合報系資料圖）

目前正值台灣大選，台灣、中國大陸、亞洲乃至全世界都正密切關注這場選舉。少數族裔媒體（EMS）12日舉辦線上討論會，邀請三位政治科學專家對台灣、印度、墨西哥近期的選舉進行解讀，並重點探討在美國的僑民社區如何與本國的選舉互動。其中華人學者荣筱箐表示，台灣大選會直接影響到台灣和中國大陸以及和美國的關系。

荣筱箐表示，代表民進黨 的賴清德 是中國大陸不支持的候選人，因為民進黨普遍被視為支持台灣獨立的黨派。荣筱箐指出，民進黨在1990年代發表的《台灣前途決議文》表示，民進黨允許台灣的選民是否支持台獨。在那之後，有人認為民進黨應該被稱為獨立黨。然而，民進黨聲稱「只是給人們選擇的機會並不是鼓動大家一定要支持獨立。」總之，民進黨的立場和北京的利益是相悖的。

荣筱箐認為，如果台灣獨立，和中國大陸發生戰爭的可能性很高，並且美國也有很大機率參加這場戰爭，所以這場戰爭無疑將影響全世界。

回顧蔡英文總統2016年與美國前總統特朗普通電話以及接待美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問時，中美關系都進入到前所未有的僵持狀態。傳言現任美國總統拜登將在台灣大選後派遣代表團訪台，荣筱箐認為，如果賴清德當上總統不會直接影響戰爭，但他如果推動台灣獨立，未來會發生什麽將很難判斷。

荣筱箐也討論了大選對在美台灣移民 的潛在影響。她指出，在美台灣人不能在美國本土參與投票， 需要回到台灣自己的戶籍地才能投票。相當一部分在美台灣移民付不起回台灣的機票或因高齡不便長途旅行。同時，民進黨成立時間較晚，所以很多在美的早期台灣移民傾向支持和北京維持良好關系，這將導致他們傾向於不支持民進黨。

關注本次大選，不僅僅是台灣移民，在美的大陸人和亞洲人都很關注本次選舉。荣筱箐表示，近年在美國對亞裔的憎惡情緒也許會在大選後升級。如果反對台獨支持北京，在美國的境遇很可能不利。去年8月賴清德訪問紐約時，中國大陸支持者在其下榻飯店外面抗議，矛盾一度白熱化。

荣筱箐最後回應了對於習拜會的看法，她認為習拜會沒有什麼太大的意義，中美關系並不會那麼容易緩和。