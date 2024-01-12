我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

FDA召回麻州海鮮批發商扇貝 疑已售至大紐約地區

洛檢和ATF警告 民眾不得持有機槍轉換裝置

記者丁曙／即時報導
使用機槍轉換裝置可在60秒內將半自動手槍和步槍轉換成全自動武器。(ATF)
使用機槍轉換裝置可在60秒內將半自動手槍和步槍轉換成全自動武器。(ATF)

加州中區洛杉磯聯邦檢察官辦公室和聯邦酒精、菸草、槍械和爆炸物管理局 (ATF) 洛杉磯分局11日發布安全公告，提高民眾對機槍轉換裝置（Machine Gun Conversion Devices）危險性的認識，這些轉換裝置可以在60秒內將半自動手槍和步槍轉換成全自動武器，扣動扳機即可射出彈匣中所有彈藥，對公共安全構成極大威脅。

影音：聯邦酒精、菸草、槍械和爆炸物管理局 (ATF)

洛杉磯聯邦檢察官埃斯特拉達 (Martin Estrada) 和ATF洛杉磯分局在公告中強調使用槍枝非法轉換裝置的危險性，以及擁有這些裝置可能被聯邦起訴和監禁。這些裝置有時也稱為「開關」（switches）、「晶片」（chips）或「自動烙鐵」（auto sears）。

ATF洛杉磯分局實戰處主管Christopher Bombardiere說，「在過去五年中，ATF已經收繳超過3萬1000個機槍轉換裝置」， 「這些設備不是槍枝配件。 根據聯邦法律，它們是非法的，且被視為機關槍。目前機槍改裝裝置趨勢，與十多年前幽靈槍出現時所看到的相似。」

埃斯特拉達說，「保護公眾是我們的首要任務，槍枝改裝對社區構成危險」。僅僅擁有轉換裝置，就可能被判處最高10年監禁，執法部門致力於根除它們，以確保每個人的安全。」

PSA鼓勵民眾如果知道有人製造、銷售或擁有轉換設備，請聯絡當地ATF辦公室。如果個人需要安全處置轉換設備，也鼓勵與ATF辦公室聯絡。

轉換裝置使用誤導性名稱和欺騙性描述打廣告，旨在避免執法部門檢測。通常，這些設備在廣告中聲稱購買和擁有是合法的，但不是真的。根據聯邦法律，轉換裝置本身就被視為非法機關槍，即使沒有手槍或步槍也不能擁有。 《國家槍枝法》和《槍枝管制法》都對機關槍進行監管。

26 U.S.C. 中機槍的定義 § 5845(b) 和 18 U.S.C. 第 921(a)(23) 條包括：

• 任何可以射擊、設計用於射擊或可以輕鬆恢復射擊的武器，可透過扳機的單一功能自動進行多次射擊，無需手動重新裝彈。

• 設計用於將武器改裝成機槍的零件組合。

個人使用機槍轉換裝置違法。(ATF)
個人使用機槍轉換裝置違法。(ATF)
個人使用機槍轉換裝置違法。(ATF)
個人使用機槍轉換裝置違法。(ATF)

洛杉磯 加州 檢測

上一則

迪士尼龍年春節嘉年華 美食菜單搶先看

延伸閱讀

僑委會與台灣大學校院推動僑生獎學金

僑委會與台灣大學校院推動僑生獎學金
聯邦眾議院無異議通過2項挺台法案

聯邦眾議院無異議通過2項挺台法案
基礎建設須用美國貨 拜登想為充電站豁免又遭眾院否決

基礎建設須用美國貨 拜登想為充電站豁免又遭眾院否決
洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降
隨身行李帶手槍 去年創新高 南加5機場查獲145把

隨身行李帶手槍 去年創新高 南加5機場查獲145把
前洛杉磯縣警長 涉選舉募款違規

前洛杉磯縣警長 涉選舉募款違規

熱門新聞

開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50
Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數万元不等。（讀者提供）

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

2024-01-09 20:39
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

2024-01-10 21:56

超人氣

更多 >
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…
台灣選舉口號「凍蒜」英文怎麼說？ 紐約時報這樣翻譯

台灣選舉口號「凍蒜」英文怎麼說？ 紐約時報這樣翻譯
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降