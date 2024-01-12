洛檢和ATF警告 民眾不得持有機槍轉換裝置

使用機槍轉換裝置可在60秒內將半自動手槍和步槍轉換成全自動武器。(ATF)

加州 中區洛杉磯 聯邦檢察官辦公室和聯邦酒精、菸草、槍械和爆炸物管理局 (ATF) 洛杉磯分局11日發布安全公告，提高民眾對機槍轉換裝置（Machine Gun Conversion Devices）危險性的認識，這些轉換裝置可以在60秒內將半自動手槍和步槍轉換成全自動武器，扣動扳機即可射出彈匣中所有彈藥，對公共安全構成極大威脅。

影音：聯邦酒精、菸草、槍械和爆炸物管理局 (ATF)

洛杉磯聯邦檢察官埃斯特拉達 (Martin Estrada) 和ATF洛杉磯分局在公告中強調使用槍枝非法轉換裝置的危險性，以及擁有這些裝置可能被聯邦起訴和監禁。這些裝置有時也稱為「開關」（switches）、「晶片」（chips）或「自動烙鐵」（auto sears）。

ATF洛杉磯分局實戰處主管Christopher Bombardiere說，「在過去五年中，ATF已經收繳超過3萬1000個機槍轉換裝置」， 「這些設備不是槍枝配件。 根據聯邦法律，它們是非法的，且被視為機關槍。目前機槍改裝裝置趨勢，與十多年前幽靈槍出現時所看到的相似。」

埃斯特拉達說，「保護公眾是我們的首要任務，槍枝改裝對社區構成危險」。僅僅擁有轉換裝置，就可能被判處最高10年監禁，執法部門致力於根除它們，以確保每個人的安全。」

PSA鼓勵民眾如果知道有人製造、銷售或擁有轉換設備，請聯絡當地ATF辦公室。如果個人需要安全處置轉換設備，也鼓勵與ATF辦公室聯絡。

轉換裝置使用誤導性名稱和欺騙性描述打廣告，旨在避免執法部門檢測 。通常，這些設備在廣告中聲稱購買和擁有是合法的，但不是真的。根據聯邦法律，轉換裝置本身就被視為非法機關槍，即使沒有手槍或步槍也不能擁有。 《國家槍枝法》和《槍枝管制法》都對機關槍進行監管。

26 U.S.C. 中機槍的定義 § 5845(b) 和 18 U.S.C. 第 921(a)(23) 條包括：

• 任何可以射擊、設計用於射擊或可以輕鬆恢復射擊的武器，可透過扳機的單一功能自動進行多次射擊，無需手動重新裝彈。