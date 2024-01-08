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南加寒流一夜入冬 極端低溫27度 華人院子落葉滿地

記者邵敏／即時報導
華人院子一夜之間落葉滿地。（受訪者提供）
華人院子一夜之間落葉滿地。（受訪者提供）

南加地區一夜進入寒冬，儘管本周天氣大部分晴朗，但氣溫將低於平均水平，多地區發佈霜凍警報（frost advisory）、冰凍警報（freeze watch）。內陸帝國預計氣溫將降至華氏27度左右。

洛杉磯縣聖蓋博谷地區華人居民1月8日（周一）早晨起床，普遍感到寒冷，不少人穿上羽絨衣，戴著帽子、圍巾，表示一年最冷的時候到來。有些人步行在上班、上學的路上，整個人縮成一團，對於向來溫暖的南加突然變得如此寒冷，有些不適應；而一些華人發現，一夜之間，院子、門前落葉滿地，有些樹木已被強風吹倒在地。

氣象學家表示，低氣溫讓南加地區變得十分寒冷，且將維持一段時間。大部分地區晚上氣溫都在30度到40多度之間，內陸帝國預計最低氣溫降至27度。氣象學家Henry DiCarlo認為，加州突然變冷，居民需要一些時間習慣，因為人的血液需要較長時間才能適應較大的氣溫變化，在某些情況下，身體可能需要一到兩周，才能對這些極端溫度做出反應。

氣象學家指出，冰冷的氣流將來自科羅拉多州（Colorado）和新墨西哥州（New Mexico）的冷空氣帶到南加地區，風勢很快就會轉向，並帶來偏北風 ，但不會讓天氣變暖多少。儘管本周接下來的天氣大部分晴朗，但氣溫都將低於平均水平。

國家氣象局（National Weather Service）稱，8日上午，聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley）部分地區發布霜凍警報。內陸帝國地區的冰凍警報8日上午9時仍然有效，9日（周二）凌晨1時至上午9時也將有冰凍警報，氣象局表示，該地區預計極端氣溫將降至27度。

據氣象局消息，多個地區已發布9日上午的冰凍警報，包括卡拉巴薩斯市（Calabasas）、阿拉古山（Agoura Hills）、范杜拉縣（Ventura County）東南部山谷以及西湖村( Westlake Village)地區、馬里布湖（Malibu Lake）、Moorpark、Newbury Park、西米谷（Simi Valley）和千橡市（Thousand Oaks）等地。周末造成嚴重破壞的強風8日開始減弱，但部分地區仍有微風。

南加 華人 新墨西哥州

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