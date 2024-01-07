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呼吸道病毒來勢洶 華男咳嗽劇烈高燒不退 3天無法入睡

記者邵敏／洛杉磯縣即時報導
郭先生深夜咳嗽劇烈、高燒不退，他實在扛不住，不得不深夜趕到醫院看急診。 （受訪者提供）
郭先生深夜咳嗽劇烈、高燒不退，他實在扛不住，不得不深夜趕到醫院看急診。 （受訪者提供）

眼下正是呼吸道感染多發季，許多南加華人不幸中招。洛杉磯縣一名華人男子感染呼吸道病毒，至今已3天3夜無法入眠，他形容症狀難以忍受，一躺下就會咳嗽不止，而且高燒不退。這名華人月前已接種新冠 、流感疫苗，因此感染的不是這兩種病毒；讓他十分不解，是如何被傳染症狀如此嚴重的疾病。

洛縣華人郭先生日前呼吸道感染症狀十分嚴重，他表示咳嗽劇烈，導致整夜無法入睡，「我已經3天3夜沒睡覺，頭昏腦脹，一躺下就咳嗽不停。」郭先生同時還出現反覆高燒，吃退燒藥也沒用。郭先生有一天深夜咳嗽劇烈、高燒不退，他實在扛不住，不得不深夜趕到醫院看急診。

醫院診斷結果顯示，郭先生是支氣管痙攣性咳嗽，輕微肺炎引發高燒，醫生開了很多處方藥，但藥吃了好幾天，咳嗽仍然十分劇烈。郭先生表示，他一個月前已接種流感、新冠疫苗，此次檢測結果既不是新冠病毒，也不是流感，他並不清楚是在哪裡感染這麼嚴重的呼吸道病毒。30多歲的壯小伙，因為這場突如其來的病情，不得不在家休養多日。

元旦新年期間，洛縣華人張先生全家感染新冠病毒，雖說症狀並不嚴重，但一家人的假期計劃泡湯，不得不待在家中養病。張太太表示，原以為新冠疫情已經遠去，沒想到一家老小全部中招，她提醒在人群聚集的地方，還是要小心防範。

越來越多之前從未感染過新冠病毒的洛杉磯縣居民，今年冬天陸續中招。專家表示，新冠變種病毒，正在挑選更多的新宿主。

蒙特利公園市（Monterey Park）華人居民劉奶奶已經80多歲高齡，最近她和老伴相繼感染新冠。劉奶奶說，自從新冠疫苗問世以來，老夫妻倆一直按照要求及時接種新版本疫苗，在人多的地方也堅持配戴口罩，上個月兩人剛接種最新疫苗，沒想到日前還是中招，這是兩人第一次感染新冠病毒。不過劉奶奶表示，一發現感染症狀，她就趕緊告訴家庭醫生，並及時服用新冠治療藥物，因此症狀並不嚴重，一周左右基本恢復正常。

亞凱迪亞（Arcadia）華人媽媽周女士這幾日出現感冒症狀，她說已經打過今冬流感疫苗，不確定現在感染的是流感還是普通感冒。周女士表示，孩子這兩周都在放寒假，眼看馬上就要開學，新冠等呼吸道病毒似有爆發跡象，她擔憂校園內的密集空間容易感染，「學校早就沒人戴口罩，老師、同學都不戴，我女兒也不願意戴，我們都已接種新疫苗、流感疫苗，現在只能寄希望孩子的免疫力，不要被感染。」

更多呼吸道疾病相關報導，請見1月8日洛杉磯世界日報。

流感疫苗 華人 洛杉磯

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